Farmacias con consultorios crecen más de 10% por Covid: sector

Desde que se inició el confinamiento por el Covid-19, el número de farmacias con consultorio anexo registraron un crecimiento de 10.8%, al tratarse de un negocio ligado a la salud.

“Son un giro de negocio de primera necesidad, no son un negocio de moda, no manejan productos perecederos, no tienen una temporalidad en sus ventas, son de consumo masivo, tienen un mercado siempre en crecimiento y benefician a la comunidad”, dijo el director general de Farmacias La Generosa, Jaime Eduardo López Rosales.

El modelo de tener una farmacia con un consultorio cobró relevancia desde que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) prohibió la venta de antibióticos sin receta en 2010 y ahora por la pandemia por el Covid-19 se muestra que es un giro “anticrisis” porque la salud es prioridad de las familias, añadió.

La ventaja es que no solamente ofrecen medicinas, o insumos de protección e higiene, sino que ofrecen consultas de primer nivel, dijo López a EL UNIVERSAL.

Añadió que en el caso de las 200 farmacias, en La Generosa se venden productos de consumo masivo e inmediato para todo tipo de pacientes, desde niños hasta adultos mayores, por lo que son una buena opción de franquicia.

Los momentos en que más incrementó el número de unidades fue en la onceava semana del 2020, es decir, en las primeras semanas de confinamiento y solamente en las primeras cinco semanas del 2021 el total de unidades creció en 16.9%, si se considera el acumulado, de acuerdo con cifras de Grupo Knobloch.

En la quinta semana del 2021 el crecimiento nacional del mercado fue de 2.3% en comparación con 2020. Pero si se consideran los aumentos por estado, las entidades con mayor incremento fueron las del centro, Bajío y sur del país. Por ejemplo, el Estado de México registró 26%, Puebla 22%, Tlaxcala 19%, Guerrero 15%, Oaxaca 16%, Nuevo Léon 12%, Guanajuato 12%, Sinaloa 16% y Aguascalientes 11%.

Mientras que hubo una caída de 48% en Durango, 18% en Chihuahua, 20% en Baja California y 13% en Quintana Roo.

En las estadísticas de Grupo Knobloch se muestra que desde que llegó el Covid-19 hasta la fecha la venta de medicamentos en la categoría de agentes inmunoestimulantes aumentó 357.9% y las de vitamina C se incrementaron en 169.6%, con el mejor momento en sus ventas en la semana 11 y 12 del 2020, mientras que en las primeras semanas del año se redujo la demanda.

La Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex) dijo que la pandemia ha potencializado la venta de medicamentos e insumos de farmacias más de 40%, con un incremento de 38% en gel antibacterial, 35% en jabón líquido para manos, 28% en cubrebocas y mascarillas, entre otros.

