Falta de vías para llegar, un calvario para los usuarios

Aumentar la frecuencia de vuelos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como lo ha sugerido el presidente Andrés Manuel López Obrador, va a significar un dolor de cabeza para los usuarios, ya que tendrán que valerse de su propio automóvil, taxis o unidades de plataforma y transporte público como autobuses o Mexibús para llegar ahí.

De ellos, casi 70% tenían la opción de arribar a la nueva terminal aérea mediante la ampliación del Tren Suburbano este mismo año, según lo previsto en el Plan Maestro del AIFA, es decir, aproximadamente 24 mil 483 pasajeros, lo cual no ocurrirá debido a que la obra no está terminada.

De acuerdo con lo proyectado por el general Gustavo Vallejo, responsable de la construcción del AIFA, el 1 de febrero de este año, la ampliación del Suburbano que permitirá conectar a la Ciudad de México con la nueva terminal aérea entrará en operación hasta finales de 2023.

Por tal motivo, los usuarios que se vean obligados a recurrir al aeropuerto de Santa Lucía en los próximos meses tendrán que optar por medios de transporte diferentes al ferroviario.

Juan Carlos Machorro, socio experto en derecho aeroportuario y aeronáutico de la firma consultora Santamarina y Steta, señaló que la experiencia del pasajero va a ser cada vez más penosa y menos agradable por el tema de la conectividad, “porque el AIFA no tiene todavía lista conectividad terrestre vía automóvil, no existe autopista de cuota o alguna vía de comunicación que permita acceder no sólo de manera eficiente, sino segura”.

“En este momento, el trayecto que lleva al aeropuerto de Santa Lucia es uno de los más inseguros del país, por los constantes robos al transporte público”, añadió.

Machorro subrayó que la decisión de tomar vuelos en el AIFA no puede ser impuesta a pasajeros por decreto.

Además, planteó que, en caso de no tener listo el Suburbano, tendría que utilizarse “algún tipo de transporte público convencional como auto, taxi o algún modo híbrido, como son los servicios de punta a punta en vehículos tipo van, que existen ahora”.

El documento rector de la nueva terminal aérea, entregado a la Presidencia de la República, Secretaría de la Defensa, a la consultora ADHOC para realizar el análisis costo-beneficio y a Ferrocarriles Suburbanos, concesionario del tramo Cuautitlán-Buenavista, fijó metas muy ambiciosas para el AIFA desde 2022, mismas que difícilmente se alcanzarán.

Originalmente se estimó, según información a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso, que la terminal fue diseñada para mover 13.34 millones de pasajeros a partir de 2022, un promedio de 36 mil 548 diarios.

Sin embargo, del 21 de marzo, día de su inauguración, hasta el cierre de junio, el AIFA registró 116 mil 176 pasajeros repartidos en todas las operaciones de las aerolíneas Viva Aerobus, Volaris y Aeroméxico Connect, un promedio de mil 138 pasajeros al día.