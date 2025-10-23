El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Julio César Cervantes, dijo que gran parte de los retiros por desempleo de las Afore y que arrojan máximos históricos, son consecuencia de la falsa gestoría o coyotaje que sigue operando en el país y que engaña a los trabajadores a cambio de realizar un trámite que es totalmente gratuito.

Al cierre de septiembre pasado, los retiros por desempleo de las Afore alcanzaron 27 mil 850 millones de pesos, cifra 24.1% superior al mismo periodo de 2024, según datos de la Consar.

“Lo que hemos observado es que a partir de coyotes o gestores no autorizados”, aseguró el presidente de la Consar entrevistado en la Semana Nacional de Educación Financiera 2025.

Los datos del regulador muestran que solamente en septiembre, los retiros por este concepto se dispararon 54.5% anual, con un monto superior a tres mil 406 millones de pesos, siendo el segundo incremento más alto del año.

Para dimensionar el tema, el funcionario dijo que en 2024, los retiros por desempleo de las Afore alcanzaron 31 mil millones de pesos, de los cuales, 20 mil millones se obtuvieron a partir de la falsa gestoría realizada por coyotes.

Cabe recordar que ante la problemática, en la Cámara de Diputados se aprobó un candado para evitar que los gestores realicen el trámite a nombre del trabajador, ya que con engaños, logran obtener el máximo por retiro por desempleo y obtienen una comisión que alcanza 30% y que impacta directamente en el retiro del titular de la cuenta.

Sin embargo, dicho candado aún no se aprueba en el Senado, debido a la agenda legislativa que ha priorizado otros temas.

“Entendemos que dado que el periodo legislativo ha tenido mucha carga de trabajo, está por ser analizada en la mesa directiva del Senado y en cuanto haya ese análisis y el turno correspondiente a la comisión de seguridad social se le se le dará causa”, afirmó el funcionario.

Retiro de desempleo pega en la semanas de cotización del trabajador

Cervantes recordó que esta práctica tiene un impacto sobre el retiro del trabajador, al impactar en sus semanas de cotización.

“Va disminuyendo las semanas de cotización de los trabajadores. En ese sentido, nosotros hemos seguido haciendo el esfuerzo de recomendarle a la gente. Que no caigan estas prácticas, que si necesita hacer el retiro por la central, lo puede hacer directamente con la Afore”, recalcó.

El presidente de la Consar detalló que apenas 5% de los trabajadores repone en su cuenta de retiro por desempleo los recursos de los cuales dispuso, complicando su escenario para el momento en que deje de trabajar.

2025, con máximos históricos para las Afore

El presidente de la Consar adelantó que al cierre del año en curso, se estima un buen desempeño de las Afore, las cuales superarán en plusvalías el billón de pesos y, en su totalidad, el sistema acumulará recursos administrados por 8.2 billones de pesos.

“La proyección a lo largo de toda la administración nos habla de que el sistema de ahorro para el retiro va a superar los 12 billones de pesos al cierre de 2030. Entonces, estamos viendo un crecimiento muy sólido. Las afores supieron aprovechar el ciclo de tasas altas y también los rallys que se dieron posterior a la volatilidad en los mercados accionarios”, agregó.

