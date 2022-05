Expertos en finanzas ven plan de AMLO contra inflación como un cálculo político rumbo a las elecciones de este año

Para el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), es un programa social disfrazado de pacto que funcionará como un paliativo para bajar precios artificialmente con fines electorales.



“Es solamente un paliativo, un pacto disfrazado; es un cálculo político motivado por razones políticas; vienen elecciones en junio en seis estados”, manifestó el vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del instituto, Federico Rubli.



Durante el evento en que se analizó el tema “Perspectiva Económica Trimestral IMEF: Entorno inestable”, afirmó que al presidente no le interesa la parte en sí de los precios, sino lo político para que vean que se está actuando.

Lee también: Preocupa control artificial de inflación, exsubgobernador de Banxico



Rubli estimó que si la aritmética le ayuda al Ejecutivo, a lo mejor en mayo-junio la inflación será menor al 7%- 7.2%, pero fundamentalmente no se hace nada para combatir la inflación



“Es totalmente un cálculo político que es lo que siempre sabe hacer el presidente”, matizó.



Si queremos combatir la inflación, no hay de otra: Tiene que haber un endurecimiento de la política monetaria, advirtió, al señalar que tampoco queda claro el costo del PACIC de 1.4% equivalente al producto interno bruto (PIB).



El presidente del Comité, Mario Correa, respaldó las opiniones de Rubli al ponderar que no bajará la inflación con esas medidas.

Lee también: AMLO e iniciativa privada topan costo de canasta básica en $1,129



Banxico debe tomar “el toro por los cuernos” para enfrentar este reto inflacionario sin importar que el aumento de tasas frene a la economía, expresó.



Hay que pensar en el crecimiento de los próximos cinco o seis años; si Banxico no actúa con la debida firmeza se está comprometiendo el crecimiento de los siguientes años y la estabilidad, alertó.



La economista independiente, Delia Paredes, dijo que todo tiene un costo-oportunidad, y en este caso se tendrá que ver con el programa anticarestía, si resulta mayor.



Además, hizo ver que el plan para combatir la inflación, no relevará a Banxico a seguir subiendo la tasa de interés.

Lee también: Preocupa control artificial de inflación, exsubgobernador de Banxico

aosr/acmr