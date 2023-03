Estima Alsea menores impactos por inflación; aumentará inversiones en 2023

La operadora de restaurantes Alsea dijo que este año no espera aumentos de precios tan fuertes como los registrados en 2022, en un entorno donde el tipo de cambio actual ha disminuido en parte la carga inflacionaria en sus materias primas de importación.

“La inflación ya está mucho más controlada. No vemos ya impactos tan grandes como los tuvimos el año pasado. La estrategia de precios la vamos viendo como se vaya comportando en el año. En este momento no tenemos una definición de cuánto y cuándo vamos a incrementar precios hasta que no tengamos más claro la parte de la inflación”, dijo el director de administración y finanzas de Alsea, Rafael Contreras.

La firma, que controla marcas como Starbucks, Vips o Domino 's Pizza, explicó que 20% de sus insumos son importados, por lo que el tipo de cambio a 18.40 ayuda a que la inflación disminuya en esa participación que tienen dentro de sus costos.

Lee también: Sube de tono enfrentamiento previo a elección en Canacintra

Para este año, Alsea prevé inversiones mayores a las de 2022, que alcanzaron 4 mil 200 millones de pesos, así como la apertura de 180 a 200 unidades de negocios.



Foto: Cortesía

¿Starbucks va en crecimiento?

De acuerdo con Contreras, seguirán creciendo en el modelo de negocio de Starbucks de autoservicio, las cuales están teniendo buena recepción entre los clientes.

“Durante 2022, de las unidades de Starbucks México que abrimos, el 40% fueron ubicaciones Drive-Thru. Aunque estas unidades son un promedio 30% con más inversión que otros formatos, han conseguido un incremento de un 50% en ventas y 30% más de órdenes en comparación con las tiendas tradicionales, por lo tanto planeamos seguir desarrollando este formato, al abrir alrededor del 60% de todas las unidades de Starbucks México como Drive- Thru”, dijo.

Lee también: En 2022 aumentaron ilícitos contra empresarios y bajó ánimo para invertir: Coparmex

Sobre el litigio que mantiene con la autoridad fiscal por un pago pendiente de impuestos ante la adquisición de Vips por más de 3 mil 800 millones de pesos, el directivo de Alsea dijo que no ha habido avances en la materia.

“No hemos tenido ningún avance adicional en el tema del litigio. Está en manos de los magistrados que llevan el juicio de fondo”, detalló.



Foto: Dmitry Serebryakov/AP

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

ayef/rcr