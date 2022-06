"Estamos echando toda la carne al asador para atender la constancia fiscal": SAT

Al advertir una vez más que no habrá prórroga, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo que están “echando toda la carne al asador” para poder atender a los contribuyentes para que obtengan su Constancia de Situación Fiscal.



Acusó que los patrones y empresas de las largas filas que hay en las oficinas del SAT es porque ya sabían de la nueva disposición desde hace ocho meses.



Informó que hasta el momento, van 20 millones de registros que se han ingresado para poder emitir dicho documento que contiene información del contribuyente como el código postal, que será necesario poner en la nueva factura electrónica que será obligatoria a partir del primero de julio.

“Estamos trabajando, estamos echando toda la carne al asador para que la gente podamos atenderla de manera rápida durante el tiempo que falta”, aseguró el administrador general de Servicios al Contribuyente del SAT, Raúl Zambrano.



En entrevista radiofónica en Fórmula Financiera, destacó que los empleadores o patrones estaban enterados desde tiempo de la nueva disposición para los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) bajo la versión 4.0 que incluye los recibos de nómina.



Aclaró que no se trata de la Constancia Fiscal, sino de la entrada en vigor de la nueva factura electrónica que no sólo “le pega a los trabajadores” sino a todos porque vamos a empezar a operar bajo un nuevo mecanismo de facturación.



Se busca alinear la información de todos los agentes económicos, de los contribuyentes de “a pie”, de las empresas que facturan y el gobierno, enfatizó.

Lo anterior ayudará a facilitar las declaraciones anuales y las devoluciones automáticas de impuestos, y al mismo tiempo que la ciudadanía esté enterada de quién usa sus datos.



Mencionó que millones de trabajadores no conocían su Constancia de Situación Fiscal, y no sabían la información que contiene.



El funcionario del SAT explicó que en la nueva factura electrónica se busca poner tres datos: su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), nombre o razón social y el Código Postal.

Código postal

Recordó que hace tiempo lo que se solicitaba para facturar por ejemplo en un restaurante, era la cédula de identificación fiscal.

Ahora con esta nueva forma de facturar son datos más fáciles de aprender como el código postal que es muy utilizado en operaciones de comercio electrónico.



Pero como muchos no se lo saben, ahora se tendrá que actualizar esa información y verificar que sea la correcta.



Admitió que el SAT efectivamente ya cuenta con toda esa información, sin embargo, es importante que el ciudadano sepa quién está usando sus datos para emitir la factura.



Si no los tiene, no van a poder empatar de forma correcta en los sistemas del SAT, según el funcionario.



Destacó que faltan 30 días para que en julio todo mundo, no solamente los trabajadores, nos tendremos que apegar a la nueva versión de la factura electrónica que busca beneficiar a la ciudadanía y proteger su información.

Zambrano enfatizó que con la nueva versión de los CFDI se tendrá una serie de controles de seguridad en la factura, ya que actualmente no se valida.



Con ello se garantiza que es la persona la que está solicitando la factura y no otra que está utilizando sus datos, porque se han dado casos en que aparecen trabajadores en la nómina de una empresa y ellos no lo saben.



Dijo que estos datos ya vienen en la factura, pero no son validados.

Simplificará la declaración anual

Hay otros casos de contribuyentes con actividad empresarial, servicios profesionales o por honorarios, que al final de su declaración anual, hacen acreditaciones por las compras que hicieron por ejemplo de una computadora, un escritorio o rentaron un inmueble.

En la factura les exigen que digan para qué régimen van hacer deducible ese gasto, y el uso, y en automático esa información sirve porque en su declaración anual será más simple porque toda esa información que estará en la factura, el SAT la precargará.



Así, a la hora de ver su declaración anual prellenada, el contribuyente sólo deberá aceptar que está de acuerdo y con ello y cumplir con esa obligación anual fácilmente.



De las filas tan largas que hay todos los días a las afueras de las oficinas del órgano recaudador de impuestos, dijo que se deben porque los patrones de las empresas están ordenando a sus trabajadores que tienen que ir “forzosamente”, cuando hay varios canales de atención remota en los que sólo se necesita RFC y una identificación oficial e incluso por teléfono en Marca SAT en la opción tres.



Por esas razones, el administrador general de Servicios al Contribuyente del SAT, dijo contundente que no se dará más tiempo del establecido.

