Estados absorben el 34.3% del total del presupuesto federal: IMCO

Debido a que los estados absorben el 34.3% del presupuesto federal, es importante que transparenten la información para un mejor uso del gasto y capacidad de evaluación, consideró el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO).



“Es bien importante para la competitividad tener un uso para los recursos públicos; si no, no podemos evaluar la capacidad de gasto de los estados”, dijo la directora general del IMCO, Valeria Moy.



Durante la presentación del Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) 2022, destacó la evolución de la participación de los recursos federales en los presupuestos de las entidades federativas.

En 10 años ha cambiado el presupuesto a nivel estatal, en 2011 era de un billón 584 mil millones de pesos, en términos reales y para 2021 esta misma cifra fue de un billón 891 mil millones de pesos, ponderó.



“Los recursos a nivel estatal que se utilizan el 34.3% del total de todo el presupuesto federal; no es nada menor, estamos hablando de cantidades muy importantes de dinero”, matizó.



Hizo ver que eso significa casi 20% mayor en términos reales lo que pone de manifiesto la importancia de las finanzas públicas estatales.



Pero consideró que no es únicamente el presupuesto federal, el que nos debería tener “preocupados u ocupados”, sino verlo desde el punto de vista de la competitividad.



En primer lugar, dijo que es importante saber cómo está la salud de las finanzas públicas.



Porque si no tenemos claridad en esto, no sabemos cuánto se está destinando a inversión, cuánto se está destinando a sueldos y salarios, cuánto se está destinando a inversión física.



“Es bien importante para la competitividad tener un uso para los recursos públicos; si no, no podemos evaluar la capacidad de gasto de los estados”, advirtió.

12 estados cumplen al 100% con información presupuestal

De acuerdo con el (BIPE) 2022, los estados tienen un cumplimiento mayor al 90% con 93%.



Valeria Moy, afirmó que con ello prácticamente todo el país ha cambiado en el sentido de presentar la información presupuestal, aunque lamentó que sólo hay un estado que se encuentra en rojo.



Recordó que cuando el IMCO empezó hacer el índice de información estatal, nadie cumplía en 2008, con un puntaje del 53%.



Hoy 12 entidades federativas alcanzaron un cumplimiento de 100%: Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán.



En tanto, 9 estados obtuvieron un cumplimiento entre el 95% y el 99%; Nayarit y Nuevo León obtuvieron 99% en la evaluación.



Guerrero es la única entidad del país que obtuvo una calificación inferior al 70%, con 66%.



Baja California, Puebla y Guanajuato han mantenido una calificación arriba del 98% por al menos 3 evaluaciones consecutivas.



