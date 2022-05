“Es puro rollo”: Celebran y critican plan de AMLO contra la inflación

Luego de que este miércoles se presentó el plan contra la inflación y la carestía del presidente Andrés Manuel López Obrador, economistas y políticos reaccionaron al proyecto.

Se frenará más la economía: Gabriela Siller

Gabriela Siller Pegaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, dijo que “hasta el momento”, López Obrador “no ha hablado de control de precios”.



“Sin embargo, los subsidios implican presión para las finanzas públicas, pues no estaban presupuestados. Con esto se corre el riesgo de que temporalmente se genere un mayor sub ejercicio en el gasto en inversión física, para poder mantener balanceadas las finanzas públicas. Con esto el gobierno frenaría más la economía, pues el gasto en inversión física tiene el potencial de generar un efecto multiplicador sobre la economía.

“Los subsidios serán pagados con los excedentes petroleros, pero estos ya son utilizados en los estímulos al precio de la gasolina”, escribió Gabriela Siller en redes sociales.

“Totalmente insuficiente": Mario Di Costanzo

“Totalmente insuficiente y poco creativo el plan para combatir la inflación”, expresó Mario Di Costanzo, exdiputado y expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).



“Una auténtica vacilada”, refirió Javier Lozano, exsecretario del Trabajo con Felipe Calderón.



En maíz, frijol y arroz, México es deficitario: Manuel Clouthier

El empresario Manuel Clouthier, hermano de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, indicó que en “el supuesto plan o programa” se contempla un incremento en la producción de granos básicos como maíz, frijol y arroz, pero “debe saber el Presidente que en los 3 productos, México es deficitario”.

“Además el plan es para 6 meses y si siembro maíz, tardo 6 meses en cosechar; si siembro frijol, cosecho en 60 días y si siembro arroz, cosecharé en 5 meses ! Habrá pasado ya la duración del programa lo que ratifica el estilo de la 4T ... es puro rollo”, escribió Manuel Clouthier.

“Pero el programa contempla regalar fertilizantes lo cual ratifica el sentido electorero del plan ... regalar la especialidad de la 4T!”, agregó en otro mensaje.

Es para mantener precios justos

Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia, destacó que el plan contra la inflación es “una alianza voluntaria” entre el Gobierno de México y el sector productivo para mantener precios justos en alimentos básicos.

“Es una colaboración del gobierno con productores, distribuidores y comerciantes a favor de la economía de las familias mexicanas”, indicó.



Controles de precios solo funcionan en el corto plazo: Jonathan Heath

el economista y analista mexicano Jonathan Heath publicó en Twitter que “mientras que el objetivo prioritario (más no el único) del Banco de México (Banxico) es procurar la estabilidad del poder adquisitivo, el combate a la inflación no es exclusivo del Banco Central”.

Debido a que la inflación seguirá en niveles altos, y será una limitante para la economía, analistas consultados por el Banco de México, ajustaron sus expectativas para el producto interno bruto (PIB) nacional.

El consenso de 38 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, elevó el estimado para la inflación general de 5.80% a 6.75% para el 2022



Heath dijo que el Ejecutivo Federal está facultado (exclusivamente) a determinar mediante decreto precios máximos.

“La COFECE debe determinar si no hay condiciones de competencia efectiva, mientras que le corresponde a la Secretaría de Economía fijar los precios en estos casos”, declaró el economista.

Con base en esta normatividad, “el Banco Central no cuenta con facultad de establecer precios máximos. Si el Ejecutivo decide instrumentar una política al respecto, está en su derecho. El Banco Central puede opinar al respecto y ofrecer asesoría solamente”.



Concluyó mencionando que los controles de precios solo funcionan en el corto plazo, por lo que hay que tener mucho cuidado en su instrumentación. “Sin embargo, no me molesta pensar “fuera de la caja” en búsqueda de políticas que nos puedan ayudar a contrarrestar la inflación”.

“Es una tomada de pelo”, plan de AMLO: execonomista en jefe de Barclay para AL

Leonor flores

El plan contra la inflación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es una “tomada de pelo”, opinó el ex economista en jefe para América Latina de Barclays, Marco Oviedo.



“El anuncio "anti-inflacionario" es una tomada de pelo”, afirmó el economista independiente desde sus redes sociales.



De acuerdo con el analista, los precios de garantía se aplican sólo cuando hay caída de precios, cosa que no está ocurriendo.



Hizo ver que la inflación de las telecomunicaciones y de precios administrados por el gobierno federal, actualmente son las más bajas.



“Por ahí no es. Puro rollo la 4T”, escribió Oviedo en sus redes sociales desde Brasil.



Ayudaría más a la economía y al Banco de México, el cambio de planes en el sector energético y dar más certeza política y fiscal, en vez de ese programa contra la inflación, estimó.



Para rematar, recomendó al Ejecutivo,: “Ponte a trabajar y déjate de retórica inútil”.



