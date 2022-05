Elon Musk amaga con cobrar Twitter a gobiernos y empresas; "lo pago, solo deshazte del spam": Salinas

El empresario sudafricano, Elon Musk, mencionó en rede sociales sobre un posible costo en Twitter "para los usuarios gubernamentales y empresas".

Por medio de su cuenta de Twitter, el dueño de Tesla aseguró que la red social siempre será gratuita para los "usuarios ocasionales"; sin embargo, puso en duda a otro sector.

"Twitter siempre será gratuito para los usuarios ocasionales, pero quizás suponga un pequeño coste para los usuarios comerciales/gubernamentales", escribió el fundador de SpaceX.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users

El empresario Ricardo Salinas Pliego dijo que pagaría si se deshace del spam.

"Lo pagaré, solo deshazte del spam y despide a las personas en México que toman decisiones en @TwitterMexico, solo me siguen diciendo… todo "es porque el algoritmo, no podemos hacer nada por ti", se lee en el tuit del dueño de la televisora Azteca.

I’ll pay for it, just get rid of the spam and fire the people in Mexico who take decisions in @TwitterMexico, they just keep telling me… everything “is because the algorithm, we can’t do nothing for you”. @HugoRodriguezN pic.twitter.com/TCqPzBANq5

— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 4, 2022