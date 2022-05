Eliminación de aranceles no exime de cumplimiento de calidad en alimentos: Hacienda

La eliminación temporal del pago de las tarifas arancelarias o impuestos de 21 productos de la canasta básica y seis insumos estratégicos para combatir la inflación, no exonera a importadores para cumplir con traer alimentos de calidad.



Así lo enfatizó la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado a propósito de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto para exentar del pago del arancel a los importadores de dichos productos como parte del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic).



Destacó que el decreto especifica que con estas medidas no se releva a los importadores de la obligación de que las mercancías cumplan con todas las características de calidad y eficacia necesarias para proteger la vida y la seguridad de todas las personas, particularmente aquellas relativas al ámbito fitosanitario y zoosanitario.

Tienen que ser productos de calidad, advierte Hacienda

Es decir que el aceite de maíz, arroz, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, cebolla, chile jalapeño, frijol, harina de maíz, harina de trigo, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, maíz blanco, manzana, naranja, pan de caja, papa, pasta para sopa, sardina, sorgo, trigo y zanahoria, tienen que ser productos de calidad, advirtió.



Tampoco significan que los importadores estarán exentos de la obligación de que las mercancías cumplan con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias, señaló.



Recordó que el no pago de aranceles vigente por un año para importaciones de países con los cuales México no tiene un tratado de libre comercio, deriva del Pacic que presentó el titular de la SHCP, secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el pasado 4 de mayo.



Lee también: Refinería Deer Park acumula tres años con pérdidas



