"El Social Trading revoluciona la manera de invertir"

Las alternativas para invertir han evolucionado con la llegada de internet, ya que hoy en día es una tarea que ya no requiere ir al banco y sentarse con un asesor que te sugiera cómo manejar tu dinero.

Hoy por hoy existen distintos requemas y plataformas digitales para ello, sin embargo, no es fácil decidir en qué instrumentos financieros invertir, advirtió Diego de la Campa, especialista en inversiones y temas Fintech.



En entrevista, explicó que una opción que está tomando cada vez más fuerza es el Social Trading, que se constituye como una nueva forma de invertir través de una red de expertos.



“El Social Trading funciona de la siguiente manera: seguramente tienes un influencer favorito, por ejemplo, de cine y entretenimiento, lo sigues y te involucras con su vida que gira entorno a su área de expertise que puede ser festivales de cine, reseñas, videos y historias de Instagram.



“Antes de seguirlo, quizá evaluaste el número de seguidores, la calidad de su trabajo y el compromiso con sus fans. Sigues sus recomendaciones porque tú no eres experto en el tema y confías en alguien que sí lo es. El Social Trading funciona de una manera muy similar”, explica De la Campa.



Añadió que cuando un usuario sigue a los expertos en inversiones, lo que más le interesa no es la popularidad que tiene, sino los resultados que ha obtenido.

Las plataformas digitales de inversión permiten observar los rendimientos de los expertos que se sigan, y por lo tanto conocer su éxito o fracaso.



Así, el Social Trading permite a los operadores financieros observar el comportamiento de sus pares y seguir sus estrategias de inversión utilizando la copia o el espejo.



“Como su nombre lo dice, es social, opera bajo el principio de compartir y replicar estrategias de inversión a través de una red donde se comparten prácticas, metodologías y tácticas”, abundó el también fundador de la plataforma tecnológica Invierte Con Expertos.



Como todo en la vida, el Social Trading también implica riesgos.



Uno de ellos es que el operador financiero que sigas no tenga los conocimientos necesarios y no sea del todo profesional.



“Desgraciadamente existen muchas plataformas que operan así, y ante este escenario, la ola social del mundo de financiero ha respondido con alternativas más seguras para los inversionistas a través de plataformas que ofrecen más garantías”, señaló.



Para evitar caer en plataformas poco profesionales o con traders sin experiencia, De la Campa sugiere seguir cinco pasos para iniciarte en el Social Trading.



Estos son: familiarízate con el funcionamiento del esquema; compara al menos tres plataformas; conoce cómo seleccionan a sus expertos; analiza cuotas y comisiones; compara el nivel de experiencia de los expertos y asegúrate de que sean traders, asesores o asset managers.



“El Social Trading es una gran alternativa para invertir siempre y cuando se haga de manera informada; hoy en día millones de personas ya lo utilizan”, concluyó De la Campa.