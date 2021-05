El crédito no está en picada, se recuperará por la confianza en la economía: ABM

La Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que, a un año de la pandemia, hay indicadores halagadores del crecimiento y confianza en la economía de hasta 5%, lo que se reflejará en la recuperación del crédito.



Ante esto, negó que el crédito esté en picada. “Lo que nosotros estamos asumiendo es que los indicadores son bastante halagadores en términos de crecimiento, en donde la mayoría de las corredurías, tanto locales como extranjeras, ponen un crecimiento piso de la economía mexicana del 5%, esto se verá reflejado claramente en que el consumo empezará a tener un comportamiento mucho mejor”, afirmó el presidente de la ABM, Daniel Becker Feldman.



Durante la conferencia de prensa mensual virtual, hizo ver que la mejor muestra de ello es la ratificación de la calificación de la deuda soberana de México.



“Las calificadoras hablan por sí mismas y ya incorporan los elementos de confianza que hay; hemos visto que las instancias han hecho su parte que generan certidumbre y eso lo refleja la calificación de Fitch, que no sólo dejó en grado de inversión sino con un elemento estable”, matizó.

En ese sentido, aseguró que la banca es un elemento que participa y escucha a ese tipo de participantes.



Además, destacó que la morosidad está en un punto de inflexión con tendencia a la baja, con una pendiente negativa, mientras que el consumo con una cobertura por arriba del 55% de la cartera.



Respecto a la apreciación de que el crédito bancario va en picada, el presidente ejecutivo de la ABM, Rodrigo Brand, pidió considerar que además de los indicadores agregados de la banca, tomar en cuenta los macroeconómicos, porque se debe poner cuidado con las comparaciones interanuales.



Lo anterior porque darán una apreciación muy diferente a lo que ocurre en estos momentos, explicó.

Recomendó ver la evolución del crédito cada mes, en donde se puede ver efectivamente poco a poco el cambio de tendencia, sobre todo en la apertura por producto y segmento de crédito



“Ahí es en donde entra el matiz que no vemos un crédito en picada, sino un crédito que mes a mes se viene recuperando, particularmente en hipotecas que no se ha deteriorado, ha mantenido el ritmo; empresas se vienen recuperando poco a poco; consumo, se viene recuperando”, esgrimió.



El vicepresidente de la ABM, Raúl Martínez Ostos, agregó que la confianza hacia México también se ve reflejado por el apetito de los inversionistas por el riesgo no sólo del gobierno federal, sino de las empresas que acuden a los mercados de capital.



“Varias empresas grandes y medianas que tienen acceso a los mercados han acudido de manera exitosa, lo que refleja el apetito que tienen inversionistas por seguir participando en México por la estabilidad macroeconómica les da confianza”, matizó.

