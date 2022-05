El combate a la inflación no es exclusivo del Banco Central: Jonathan Heath

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el miércoles 4 de mayo lanzará un plan para combatir la inflación, a través del cual se buscaría bajar el precio de 24 productos que forman parte de la canasta básica, como el maíz, frijol, arroz y leche.

Ante este anuncio, el economista y analista mexicano Jonathan Heath publicó en Twitter que “mientras que el objetivo prioritario (más no el único) del Banco de México (Banxico) es procurar la estabilidad del poder adquisitivo, el combate a la inflación no es exclusivo del Banco Central”.

Debido a que la inflación seguirá en niveles altos, y será una limitante para la economía, analistas consultados por el Banco de México, ajustaron sus expectativas para el producto interno bruto (PIB) nacional.

El consenso de 38 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, elevó el estimado para la inflación general de 5.80% a 6.75% para el 2022



Heath dijo que el Ejecutivo Federal está facultado (exclusivamente) a determinar mediante decreto precios máximos.

“La COFECE debe determinar si no hay condiciones de competencia efectiva, mientras que le corresponde a la Secretaría de Economía fijar los precios en estos casos”, declaró el economista.

Con base en esta normatividad, “el Banco Central no cuenta con facultad de establecer precios máximos. Si el Ejecutivo decide instrumentar una política al respecto, está en su derecho. El Banco Central puede opinar al respecto y ofrecer asesoría solamente”.



Concluyó mencionando que los controles de precios solo funcionan en el corto plazo, por lo que hay que tener mucho cuidado en su instrumentación. “Sin embargo, no me molesta pensar “fuera de la caja” en búsqueda de políticas que nos puedan ayudar a contrarrestar la inflación”.

