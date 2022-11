El buen fin 2022 contra inflación

Carlos dice que va a aprovechar las ofertas y descuentos de “el fin de semana más barato del año” para comprarse un celular, luego de sentirse defraudado en la edición pasada.

“Tengo un celular que compré el año pasado que me defraudó porque se traba, es lento, se apaga; es una cosa espantosa, no lo recomiendo. Voy a ver si encuentro un teléfono con un buen descuento en El Buen Fin”, cuenta.

Espera encontrar un dispositivo cuyo precio no rebase 10 mil pesos, pues es lo que ahorró por meses al evitar ir a restaurantes y optar por el transporte público.

Ricardo también asegura que va a adquirir un celular, decisión que pospuso por cuatro meses para hacerlo en El Buen Fin, pero tiene la esperanza de encontrar esquemas de pago de seis meses sin intereses, porque sus gastos no le permitieron ahorrar.

“Voy a comprar un celular con tarjeta de crédito porque no tengo efectivo. No pude ahorrar, la inflación hace que el dinero no rinda, todo está carísimo. Por eso espero que en El Buen Fin haya celulares a buen precio con pagos a seis meses con tarjeta”, señala.

No sólo Carlos y Ricardo tienen grandes expectativas de que habrá buenas ofertas en la edición 12 de El Buen Fin, también varios mexicanos que ya sea con sus ahorros o tarjetas, buscarán adquirir productos o servicios del 18 al 21 de noviembre.

Se trata de la primera edición que se llevará a cabo con una inflación arriba de 8% y la principal tasa de interés de Banxico en un récord de 10%, lo que ha encarecido el crédito bancario.

Además, el ingreso real por mexicano aún no recobra el nivel de 2018 y analistas de Banco Base estiman que se logrará hasta 2028, es decir, tomará una década recuperarse por completo.

Campaña esperada

La gente espera El Buen Fin para hacer sus compras, porque hay buenas expectativas de los descuentos, explica el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Carlos Hurtado.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señala que la gente tiene menor poder adquisitivo por la inflación, pero precisamente por eso esperan El Buen Fin.

El director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab, Luis Foncerrada, indica que el consumo en septiembre fue muy bajo, según la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

“Eso puede implicar que se mantenga un consumo bajo de las mercancías, sobre todo por el costo de los alimentos”, añade.

La inflación llegó a 8.4% en octubre y preocupa que los alimentos subieron casi 14%, lo que reduce la capacidad adquisitiva, enfatiza el especialista.

Plásticos son los favoritos

Las ediciones pasadas de El Buen Fin mostraron que cerca de la mitad de las compras se pagaron con tarjetas de crédito, según la ANTAD. Alrededor de 25% se efectuaron pagando en efectivo y el restante con otros métodos.

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) llevó a cabo su encuesta Expectativas de compra de El Buen Fin, que mostró que los consumidores que piensan adquirir en línea pagarán con tarjetas de crédito.

“Durante la edición 2022 de El Buen Fin destaca el interés de pago mediante la tarjeta de crédito. Este método de pago se vuelve más relevante en comparación con la edición de El Buen Fin 2021. Incluso el interés por la tarjeta de crédito también crece en comparación con el Hot Sale 2022”, expone la AMVO.

Es decir, los plásticos ganaron atractivo sin importar que la tasa de Banxico se duplicó de 5% a 10% en el último año, lo que se reflejó en las tarjetas de crédito, cuyo interés promedio fue de 37% en junio pasado.

El sondeo reflejó que la mayoría de consumidores recurrentes y de primera vez pretenden aprovechar los descuentos y promociones, pues consideran que son mejores que en otros momentos del año y, para concretar sus compras, quieren pagar con tarjetas de tiendas departamentales o comprar a plazos.

Para el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, “hay condiciones para que El Buen Fin tenga un comportamiento igual o superior al del año pasado; las remesas de nuestros paisanos de Estados Unidos volvieron a crecer, eso te habla de más dólares que estarán en el mercado mexicano”.