Crecimiento de inversión extranjera, premio a gobierno de AMLO: Romo

El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, dijo que el aumento semestral que tuvo la inversión extranjera en el país es un premio por parte de los inversionistas a lo que está realizando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Si analizan la inversión extranjera en el mundo, México es de los pocos que está creciendo y eso es muy bueno, porque dado lo que estamos viendo a nivel mundial, la guerra comercial con China, el Brexit, Alemania en problemas serios y que en México crezca la inversión extranjera yo creo que nos están premiando con lo que estamos haciendo", dijo.

Entrevistado previo a la cena inaugural del Foro Estrategia Banorte 2019, el funcionario detalló que la reducción en tasas por parte del Banco de México ayuda al entorno y dijo que el banco central está en línea con la reducción de tasas que ocurre en varios países del mundo, ante la amenaza de desaceleración de la economía global.

Sobre la apuesta que hizo de que México no caería recesión en el primer semestre del año, dijo que nadie tomó la apuesta, lo cual lo hubiera hecho millonario.

"Aposté 100 a uno y no me apostó nadie. Me hubiera hecho rico. Me hubiera ido bien en la cuarta transformación", dijo el funcionario.

afcl