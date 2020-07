Baja 16% el robo de autos en junio; es la mayor reducción desde 2017: AMIS

De julio de 2019 a junio de 2020, se robaron en México 77 mil 206 autos asegurados, equivalente a una reducción de 16% respecto del mismo periodo previo, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros ( AMIS ).

Según el director general del organismo, Recaredo Arias, se trata de la mayor reducción en este delito desde junio de 2017, donde además del impacto de los días de confinamiento contribuyó a disminuir el fenómeno pero también ha sido consecuencia del trabajo realizado por autoridades de seguridad en el país.

“El hecho de que muchísimos vehículos no estuvieran circulando, y además estuvieran resguardados, porque si se dejan en la calle también están expuestos al robo, ayudó a que se detuviera y que se disminuyera el delito, más que se detuviera se disminuyera. Pero ya traíamos una tendencia a la baja, y eso sí hay que reconocerlo y hay que hacerlo evidente”, dijo el director general del organismo, Recaredo Arias.

Los datos del organismo muestran que en junio pasado, el promedio de robos diarios de autos asegurados en México fue 177. Así, en el sexto mes del año se robaron 5 mil 314 autos.

La AMIS resaltó también un aumento en la recuperación de unidades robadas, con un total de 32 mil 651 autos, equivalente a 42% del total.

En opinión de la AMIS, si bien se espera un repunte en este delito en la medida que se reactive la actividad económica en el país; sin embargo, será limitado ante la falta de demanda en el mercado negro de autos robados y autopartes.

“Sí prevemos que se incremente el robo, no sea tanto por el desempleo, sino porque haya más personas que estén dispuestas a dedicarse a ese ilícito, pero yo creo que sí se prevé un incremento, pero no prevemos un incremento especialmente relevante, porque al estar la economía, digamos, deprimida, no hay tampoco demanda para ya sea autos robados, comercializar autos robados o autopartes, o la demanda disminuye también”, explicó el vicepresidente de la AMIS, Juan Patricio Riveroll.

En el caso de equipo pesado, los datos del organismo también muestran una reducción de 25.8%, con un total de 8 mil 908 unidades entre julio de 2019 y junio de 2020.

Por estados, resalta el incremento que ha tenido Guanajuato, ante los niveles de violencia que ha experimentado en meses recientes la entidad. Tan solo en junio, mostró un total de 908 unidades robadas, esto es, un incremento de 10% respecto del periodo anterior.

“Tendría que llegar a un incremento más o menos del 80 por ciento en el robo de vehículos de Guanajuato para poder rebasar al tercer lugar, que es la Ciudad de México, pero, bueno uno nunca sabe, y ojalá y sí se tomen acciones en el estado de Guanajuato a los tres niveles de Gobierno para poder reducir los niveles de siniestralidad tan elevados que tenemos”, dijo Arias.

Por entidad, 40% de los vehículos asegurados son robados en la Ciudad de México y la zona metropolitana. Destacan también los casos de Puebla, Jalisco, Guanajuato y Sinaloa.

La AMIS añadió que debido al menor uso del automóvil por el confinamiento, las ventas de seguros tuvieron una fuerte caída principalmente en abril y mayo.

“Bajaron prácticamente a la mitad durante los meses de abril y mayo principalmente, y que están recuperando poco a poco en lo que ha sido junio y en lo que va de julio, la razón principal es, sí, hay una percepción de las personas de que si su auto no va a circular, su auto está debidamente guardado, pues su riesgo es mucho menor, pensarían algunos prácticamente inexistente y, por lo tanto, no contratan el seguro o dejan de pagar el seguro que tienen contratado”, explicó Riveroll.

cev/nv