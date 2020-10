Digitalizar, clave para potenciar desarrollo

Si México logra tener una economía digital madura o muy madura, el Producto Interno Bruto (PIB) puede crecer entre 7% y 15% más hacia 2025, dijo Adolfo Cuevas, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Durante la inauguración de un foro sobre ciberseguridad organizado por el regulador y el Tec de Monterrey, comentó que “la ciberseguridad es hoy una forma de garantizar el ejercicio de una vida en libertad bajo las circunstancias de la pandemia”.

Mencionó que, contrario a lo que consideran algunas autoridades, lo digital no es un tema de lujo o moda, o exclusivo para algunas élites.

“Debemos hacer que permee a todo el mundo, a todas las capas, porque son oportunidades de desarrollo que no debemos dejar pasar y tenemos que aprovechar, si no supondría un retraso mayor para nuestro país, siempre atrasado”, recalcó Cuevas.

Además, destacó que se busca una transformación digital exitosa en México, algo que sólo será posible si se garantiza la ciberseguridad.

“Lamentablemente, durante la pandemia hay estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (…), los ciberdelitos han aumentado 600%. Por ejemplo, se calcula que se produce un ciberataque cada 39 segundos por correos electrónicos maliciosos”, recalcó.

Santiago Pontiroli, analista de Seguridad Equipo Global de Investigación y Análisis Kaspersky, comentó que México es el segundo país de América Latina con el mayor número de ataques de ransomware a las empresas.

Este tipo de ataque consiste en un programa de software malicioso que infecta las computadoras y muestra mensajes que exigen pagar un rescate para restablecer el funcionamiento del sistema.

El analista mencionó que Brasil lidera la región, con 47% de compañías que sufren ese tipo de ataques, seguido por México, con 23%.

Además, explicó que la región recibe más de 1.3 millones de ataques de ransomware al año, lo que significa casi de 5 mil ataques diarios.

“Las pérdidas por daños directos e indirectos en promedio rondan 700 mil dólares, y la suma promedio demandada es de 84 mil dólares”, detalló.

Si las empresas son atacadas por ransomware, Pontiroli recomienda no pagar el rescate que se solicita y pide a los usuarios no hacer clic en enlaces no verificados y no abrir adjuntos de correos electrónicos que no sean de confianza.