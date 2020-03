Díaz de León pasa prueba

El nuevo formato tipo stand up que estrenaron los banqueros en su convención puso a prueba a los funcionarios que participaron. Nos cuentan que cuando la Asociación de Bancos de México les informó del cambio de escenario, algunos dijeron que se sentirían arriba de un ring. Por eso se les dio la libertad de elegir si querían un pódium, opción que prefirieron algunos como el nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Juan Pablo Graf, a quien se le vio incómodo y nervioso. Incluso, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que tiene más tablas, confesó que le habían dicho que era para estar más cercano al público, y aunque se sintió más expuesto, le dio la bienvenida al nuevo formato. Sorprendió Alejandro Díaz de León, al demostrar que la seriedad de un gobernador del banco central no está peleada con el stand up. Nos dicen que se le vio como pez en el agua con su presentación, que se proyectó en pantallas gigantes.

Ruiz Sacristán no espantó a ABM

Nos cuentan que a pesar de la alarma que despertó la noticia de que el presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán, dio positivo por coronavirus, los banqueros aguantaron hasta el final en su convención y le hicieron los honores al presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos detallan que la plana mayor del sector empresarial se hizo presente en el evento, donde el presidente de los banqueros en el país, Luis Niño de Rivera, le reiteró el apoyo ante la crisis que ha provocado el brote viral. Al final, los grandes ausentes fueron Carlos Hank González y Marcos Ramírez, de Banorte, con todo y que López Obrador reconoció al banco como el que más ha reducido el costo de sus comisiones. Nos cuentan que luego de la convención, empresas y directivos comenzarán a resguardarse ante la inminente amenaza del coronavirus. Por cierto, la Bolsa informó ayer que Ruiz Sacristán está hospitalizado.

Pemex, ¿sin festejo?

Año con año, una de las fechas importantes para Petróleos Mexicanos (Pemex), de Octavio Romero Oropeza, es el 18 de marzo, día en que se conmemora el aniversario de la Expropiación Petrolera. Sin embargo, a causa del coronavirus, nos dicen que en este 2020 podría llevarse a cabo un evento más en ‘petit comité’ en la Torre Ejecutiva de la empresa productiva del Estado, si no es que se determina suspender la celebración. En otras circunstancias, el festejo suele realizarse en alguna instalación importante de Pemex, ante un grupo importante de trabajadores petroleros. El otro tema, nos comentan, es si realmente hay mucho por celebrar, luego de que el año pasado la petrolera nacional tuvo un resultado para el olvido, con pérdidas por 658 mil 130 millones de pesos. A ello se suma la crisis de salud en Pemex, luego del fallecimiento de ocho personas por la presencia de una bacteria en un medicamento contaminado que se aplicó en su hospital regional de Villahermosa, Tabasco.

Virgin no conecta con AT&T

Nos comentan que hace unos días Virgin Mobile, empresa que ofrece telefonía móvil en México bajo la figura de operador virtual, lanzó una campaña en redes sociales para atraer clientes. La empresa invita a realizar un juego donde “el odio” por tu compañía telefónica genera megas que se incluyen en una bolsa y serán repartidos entre los usuarios que se cambien a Virgin. Sin embargo, decidió invitar a este reto a Mónica Aspe, vicepresidenta de Asuntos Externos de AT&T, quién respondió “no, gracias; prefiero a quienes no promueven el odio como estrategia comercial”. No es un secreto que AT&T ha batallado para homologar los sistemas de Iusacell y Nextel, pero los community managers de Virgin Mobile deberían analizar a quien escriben antes de mandar un mensaje “hater”.