Deuda externa es casi igual que cuando Caro Quintero supuestamente ofreció pagarla

El sector público tiene obligaciones en el extranjero por 218 mil millones de dólares, de acuerdo con la información más reciente de Hacienda y Crédito Público.

Cuenta la leyenda que, tras ser detenido en 1985, Rafael Caro Quintero ofreció pagar la deuda externa si se le dejaba en libertad y le permitían seguir vendiendo marihuana.

La propuesta supuestamente llegó tres años después de haberse desencadenado la denominada “crisis de la deuda externa”, debido a que el gobierno mexicano mantuvo un déficit fiscal elevado que fue financiado con fuentes internas altamente inflacionarias y mediante un sobreendeudamiento en el extranjero.

A lo largo de la década de los 80, el país sufrió inflaciones galopantes de doble y hasta triple dígito, siendo las tasas más altas hasta la fecha, lo que provocó que el peso mexicano se sobrevaluara, mientras el exceso de deuda trajo consigo una escasez de divisas.

La deuda externa rondaba los 80 mil millones de dólares en 1985, según el Saldo de la Deuda Bruta del Sector Público Presupuestario publicado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

Casi cuatro décadas más tarde, en julio de este año, la deuda externa total sumó 218 mil millones de dólares, de acuerdo con la información más reciente del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público de la Secretaría de Hacienda.

A simple vista, la deuda actual es casi el triple que en 1985, pero eso sólo si se ve en términos nominales, es decir, incluyendo la inflación de Estados Unidos dado que la mayoría de obligaciones están tasadas en dólares estadounidenses.

Sin embargo, si traemos el saldo de 1985 a dólares de julio de 2022, restando una inflación acumulada en la Unión Americana de 175% a lo largo de este periodo según el Departamento del Trabajo de ese país, tenemos que a dólares actuales la deuda externa sería de 220 mil millones.

Es decir, México tenía en el pasado una deuda en el extranjero similar que ahora, si se ajusta el saldo por la inflación.

No obstante, para dimensionar el tamaño de la deuda pública, Hacienda recomienda comparar su saldo con lo generado por la economía, es decir, frente al Producto Interno Bruto (PIB).

En julio pasado, la deuda externa equivalía a cerca de 15% del PIB, mientras en 1985 representaba 42% de todo lo que el país produjo en bienes y servicios a lo largo de ese año, es decir, significaba casi el triple que en la actualidad.

La lógica de ajustar la deuda en función del tamaño de la economía es que a más PIB corresponde una mayor capacidad para absorber pasivos, pues existe un sector productivo para respaldar los compromisos.

Extraoficialmente, se dice que el llamado “capo de capos” llegó a acumular una fortuna de casi 500 millones de dólares, pero las cifras son inciertas debido a que no hay certeza del valor de todo lo que le fue incautado posteriormente.

En su libro Whiteout: The CIA, Drugs, and the Press (Verso 1989), el periodista de investigación Alexander Cockburn, revela que el gobierno de Estados Unidos llegó a estimar en 5 mil millones de dólares los ingresos ilícitos de Caro Quintero, recordó hace dos meses la reportera sonorense Dolia Estévez.

En su cuenta de Twitter, Estévez citó al exagente de la DEA, Héctor Berrellez, quien supuestamente le dijo que Caro Quintero tenía miles de millones de dólares depositados en cuentas en Suiza y Luxemburgo; esta última con aparentemente 4 mil millones de dólares.

“Fue el primer capo multimillonario mexicano, mucho antes de que Forbes pusiera a El Chapo en su lista”, revivió Estévez.

