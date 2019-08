Destaca AMLO baja en tasa de Banxico

[email protected]

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la decisión del Banco de México (Banxico) de bajar la tasa de interés de referencia, pues eso demuestra que la economía mexicana está bien y generará más estímulos para invertir.

Además, dijo, es mejor que tengan la “arrogancia de sentirse libres” a decir que el gobierno no respeta la autonomía.

“Ayer vi el informe del Banco de México y hasta opinan más de la cuenta, hasta se quieren meter en el manejo de la política económica que nos corresponde a nosotros, haciendo recomendaciones de otro tipo, pero es mejor que usen a plenitud la libertad, su autonomía, que tengan la arrogancia de sentirse libres, a que vayan a decir que nos estamos metiendo”, expresó.

El Mandatario sostuvo que la baja en tasas de interés demuestra que está bien la economía mexicana.

“Al bajar la tasa de interés hay más estímulos para invertir, para apoyarse con crédito, es más rentable para la actividad productiva, tasas de interés más bajas. Y se puede hacer esto porque hay estabilidad. Si bajan las tasas y no hay confianza en la economía de México, se podrían generar desajustes, pero bajaron las tasas, no pasó nada; al contrario, hasta se mejoró el peso ayer”, explicó.

Aunque reconoció que existe un entorno difícil, aseveró que en México no hay depreciación de la moneda: “Ante los pronósticos y proyecciones que se hacen de la economía mundial, que puede entrar en recesión, [que los] problemas en Europa [y el] menor crecimiento en China podrían tener efectos en México, pensamos que nosotros estamos bien y tenemos ventajas”.

Sobre las calificadoras, el titular del Ejecutivo federal pidió que sean más cuidadosos en sus análisis, más profesionales y objetivos, además de que hagan a un lado la carga ideológica que siempre hay sobre la derecha y la izquierda.

Recordó que su gobierno paga alrededor de 300 millones de dólares a tres calificadoras: “Decidimos mantener a las tres y se paga su servicio. No queremos que se piense que tomamos represalias porque intentan bajar la calificación, no. Son libres y somos respetuosos.

Ante las denuncias que se han presentado contra las calificadoras en otros países, el Presidente aclaró que su gobierno no demandará, toda vez que acepta las reglas del mundo financiero.

“No vamos a meternos en esas querellas, no vamos nosotros a demandar a las calificadoras, tenemos que aceptar las reglas del mundo financiero. Cuando no está uno de acuerdo puede uno externarlo, no es retórica.

“Yo les aseguro que puede ser igual o más eficaz una denuncia de mal comportamiento o de falta de profesionalismo aquí vertida que una denuncia jurídica o legal, porque todas las instituciones en México, en el mundo deben actuar con ética”, enfatizó.