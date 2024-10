Monterrey.- El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón Barragán, resaltó este martes, al concluir la Reunión Anual de Industriales (RAI) de México, la necesidad de mejorar la infraestructura en el país, impulsar las energías limpias y garantizar la sostenibilidad de sus operaciones como temas prioritarios para el sector secundario.

En el cierre del encuentro, realizado en el Centro Internacional de Negocios (Cintermex) en Monterrey, capital de Nuevo León, en el norte de México, el líder del sector secundario, responsable del 30% del producto interno bruto (PIB), aseguró que esas y otras conclusiones son parte de la propuesta de política industrial que buscarán impulsar en colaboración con el nuevo Gobierno y las diferentes instancias involucradas.

Además, los industriales manifestaron su preocupación por garantizar un Estado de derecho que permita la aceleración de las inversiones e infraestructura para el crecimiento del "nearshoring" o relocalización de empresas, en medio de la implementación de la reforma para elegir jueces que ha desatado polémicas alrededor de la independencia judicial.

"Durante estas jornadas hemos discutido los temas prioritarios para la industria, desde la necesidad de mejorar la infraestructura y reducir los costos logísticos, hasta la ausencia de fomentar la innovación tecnológica, impulsar las energías limpias y garantizar la sostenibilidad de nuestras operaciones”, expresó.

Malagón añadió que también se ha discutido acerca del papel que juega la micro, pequeña y mediana empresa en las cadenas de valor “y la necesidad de generar condiciones que les permitan crecer como nosotros esperamos".

Afirmó que tiene la certeza de que los industriales de México pasarán de las propuestas a las respuestas y de las visiones a las acciones.

"Y con la fuerza de todos vamos a convertir los temas que nos preocupan en una agenda que tenga las soluciones”, agregó.

Concamin insiste en fortalecer marco legal para potenciar inversiones

El líder de los industriales detalló que las conclusiones alcanzadas en la RAI 2024 serán incorporadas a una propuesta de política industrial, a fin de que "se conviertan en acciones concretas que desde la Confederación impulsaremos con el apoyo de todos ustedes en colaboración con el gobierno y las diferentes instancias".

Agregó que no cabe duda de que los retos que enfrentan hoy son también las oportunidades actuales e insistió en fortalecer el marco legal mexicano para potenciar las inversiones y el desarrollo económico.

"Bien sabemos que por más esfuerzo que nosotros hagamos sin Estado de derecho no hay aceleración de inversión, sin infraestructura no hay ‘nearshoring’ y sin política industrial no hay capacidad equilibrada del desarrollo regional", sostuvo.

Previamente, el líder de la Concamin expresó que el Gobierno debería elevar la inversión pública de infraestructura al 5 % del PIB, al tiempo que se ha mostrado abierto para dialogar con el Gobierno de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que "hizo historia" como la primera mujer presidenta de México por "la voluntad mayoritaria de las y los mexicanos".

Entre otros temas, a lo largo del encuentro, los industriales también han mostrado su preocupación por el primer presupuesto que presente en noviembre al Congreso Sheinbaum, bajo la promesa de reducir el déficit fiscal de México de casi 6% a 3.5%.

