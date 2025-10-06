Son las diez de la mañana y el aroma a masa recién hecha ya despierta el antojo en toda la cuadra. Como cada día, Leticia prepara quesadillas desde su casa, de papa con queso, chicharrón, hongos, flor de calabaza, carne deshebrada y pollo. Durante años trabajó con lo que tenía, no porque no quisiera crecer, sino porque sin un ingreso fijo, el crédito le parecía demasiado riesgoso y una opción inalcanzable.

Siempre tuvo claro su sueño: abrir un local propio. Tenía las ganas y a los clientes, pero no sabía cómo dar ese siguiente paso. Todo cambió el día que una vecina le habló del crédito como una opción real, siempre y cuando conociera primero su perfil financiero. Así fue como llegó a Círculo de Crédito, donde antes que todo, consultó su puntaje. Se sorprendió al ver que no empezaba de cero: ya tenía un historial, gracias a su línea telefónica y una tarjeta de tienda. Como siempre había pagado a tiempo, eso le abrió la puerta para acceder a un crédito.

“El Credit Score se construye con puntualidad en los pagos, buen manejo del crédito disponible, constancia en su uso y diversificación. Cuando se cuida, deja de ser solo un número y se convierte en una herramienta de movilidad económica”, explica Hugh Bruce, Chief Consumer Officer de Círculo de Crédito, Sociedad de Información Crediticia (SIC) con más de 20 años de experiencia en el sector.

Foto: Cortesía Círculo de Crédito

Lety empezó a planear y a avanzar paso a paso. No fue de inmediato, pero ese local con el que tanto soñó ya es una realidad, ¡y el más concurrido de la colonia!

Hoy se siente agradecida. Sabe que, mientras su negocio siga creciendo, también crece la posibilidad de darle a sus hijos el futuro que sueña para ellos.

Mujeres emprendedoras y el impacto del Credit Score

Leticia es el reflejo de miles de mujeres mexicanas que emprenden o hacen crecer un negocio con lo que tienen a la mano. Hoy, muchas de ellas también consultan su Credit Score.

Solo en 2024, las consultas aumentaron 58 %, una tendencia que ha ido en ascenso desde 2021, según datos de Círculo de Crédito.

“Detrás de cada consulta hay historias reales de mujeres que decidieron tomar el control, entender su capacidad financiera y planear su crecimiento con información no con suposiciones”, detalla Hugh Bruce.

Cómo dar el primer paso para hacer crecer tu negocio

¿Quieres emprender o hacer crecer tu negocio? No necesitas hacer grandes sacrificios para empezar. Con esfuerzo, constancia y responsabilidad financiera, avanzar sí es posible.

Foto: Cortesía Círculo de Crédito

