A pocos días de terminar el año, lo más deseado por los mexicanos es el aguinaldo; ya sea que trabajes en empresa pública o privada debes recibir un aproximado de 15 días de tu salario. En fechas decembrinas los robos se disparan, es la temporada en donde ir al banco representa un riesgo para cualquier persona.

Tomar algunas medidas de seguridad no está de más al momento de querer retirar tu aguinaldo. Aquí te mencionamos algunos tips para que sea más seguro cobrar tu dinero.

Aparta dinero en tu cuenta de banco: Al momento de retirar dinero debes contemplar tus gastos. Sino es necesario sacar todo, se recomienda sacar del cajero solo lo necesario y dejar lo demás en la cuenta bancaria. No salgas a cobrar tu dinero en hora pico: No se recomienda ir al banco en hora pico, pues el tráfico facilita a los delincuentes realizar el atraco. No ir solo al banco: De preferencia, cuando tengas planeado ir a cobrar el aguinaldo intenta ir acompañado. Ir con un acompañante puede ayudarte a que todos estén alerta de quién está a tu alrededor. Los delicuentes siempre llevan a sus complices y buscan a victimas vulnerables que de preferencia vayan sin compañía.

¿Cuánto debes recibir de aguinaldo?

Los trabajadores del sector público tienen derecho a 40 días de salario mínimo, mientras que los del sector privado les corresponden 15 días de sueldo base. En comparación, los trabajadores que no laboraron el año completo, deberán recibir la parte proporcional a los días que trabajaron durante el año.

¿Cuándo pagan el aguinaldo?

De acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, el sector privado deberá recibirlo antes del 20 de diciembre, mientras que el sector público antes del 15 de noviembre.

Aprende a calcular tu aguinaldo

Primero debes conocer la cantidad que ganas por día y multiplicarlo por la cantidad de días que trabajaste al año. Ejemplo:

Aguinaldo de 15 días para trabajador con sueldo neto de $10 mil pesos Primero: 10,000 pesos X 30 días = 300 pesos es el salario diario

Segundo: 300 pesos de salario diario x 15 días correspondientes de aguinaldo = 4,500 pesos

El trabajador debe recibir la cantidad de 4,500 pesos por su aguinaldo

Irene Flores, editora de contenidos y educación financiera de Coru.com, empresa FinTech dedicada a la comparación, gestión, y asesoramiento en el uso de productos financieros, nos dice en 7 puntos: Cómo administrar tu aguinaldo en fiestas decembrinas 1.- Haz un presupuesto Crea una lista donde enumeres las prioridades en ese momento para que destines cantidades de acuerdo con las necesidades que tengas. 2.- Destina un porcentaje al ahorro Sabemos que la emoción es muy grande y que el dinero extra fácil se va, por eso te recomendamos destinar al menos 10% de tu aguinaldo al ahorro. Por ejemplo si te dieron 5 mil pesos de aguinaldo, aparta 500 o más para tu ahorro personal. 3.- Deudas primero El primero error que podemos hacer es gastarnos todo y el sobrante para pagar deudas, lo ideal es primero las deudas y el sobrante en gustos. 4.- Cuidado con los intercambios Intercambios familiares, del trabajo, con amigos y con la pareja te pueden llevar a la quiebra. Lo ideal es pensar a qué intercambios entrar y a cuáles no. Un consejo para no quedar en la quiebra en los intercambios es determinar desde un principio un tope de dinero para el intercambio. 5.- Pendiente con promociones importantes Descuentos en ropa o entretenimiento no son la opción, primero investiga que banco tiene promociones para saldar deudas antes de que termine el año. 6.- Invertir tu aguinaldo Destina un 30% de tu aguinaldo a la inversión que mejor te agrade, puede ser comprar centenarios, invertir en cetes o hasta invertir en un pequeño negocio para que te rinda frutos a corto y mediano plazo y así la cuesta de enero no te pegue tan fuerte. 7.- Aparta tu aguinaldo Otro consejo que te podemos dar es que en el momento en el que te dan tu aguinaldo lo apartes y hagas de cuenta que no te dieron nada, así en enero estará integro y podrás usarlo sin ningún remordimiento.