Ante el anuncio por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el destino de la planta de Constellation Brands en Mexicali se construirá a partir de una consulta pública, la firma apeló al Estado de Derecho y amagó con analizar otros mercados para continuar con su producción dirigida al mercado de Estados Unidos.

“Aunque consideramos que lo mejor para nuestra empresa y para México es que nuestras marcas emblemáticas de cerveza mexicana se sigan produciendo en México, si debemos expandirnos y no podemos hacerlo en México, podríamos no tener mayor remedio que mirar hacia otros destinos para la producción. La empresa ya no cuenta con el tiempo para embarcarse en una consulta pública en la que su futuro en México siga siendo incierto”, expresó la empresa en una carta dirigida al presidente López Obrador.

La firma dijo que la empresa siempre ha demostrado tanto en México como internacionalmente su compromiso total con la sustentabilidad ambiental y social con lo que trabaja por el bienestar de la gente a través de iniciativas de educación, medio ambiente, salud y uso sustentable del agua.

“En Constellations Brands confiamos y apelamos al Estado de Derecho para dar certeza a los ciudadanos y a la inversión. Hemos reiterado que nuestro proyecto en Mexicali cuenta con todos los permisos necesarios a la fecha y que su operación no implica ningún riesgo para la disponibilidad de agua para la población, lo cual en su momento fue confirmado por el Secretario del Medio Ambiente y Conagua”; dijo la empresa.

En ese sentido, la firma dijo que continuará buscando los espacios de colaboración y diálogo con las autoridades y la sociedad civil, en un marco de respeto al Estado de Derecho que brinde seguridad para todos, tal y como los obliga su cultura de ética empresarial y las normas de gobierno corporativo que rigen a las empresas públicas.

La carta enviada por el Presidente de Constellations Brands México al presidente de la República es parte de ese ejercicio de diálogo continuo”, dijo la empresa.