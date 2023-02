Conoce los bancos reprobados en banca por internet, según Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer la evaluación en materia de transparencia financiera y calidad de la información de la banca por internet de seis bancos en México en 2022.

De acuerdo con el organismo, después de dos evaluaciones Banco Ve por Más y Multiva resultaron reprobados, mientras que BBVA México, HSBC, Banco Azteca y Banorte fueron aprobadas por la Condusef, teniendo una calificación en promedio de 7.4.

La Condusef añadió que entre los incumplimientos detectados en materia de transparencia, en el contrato de adhesión, es que no señala claramente el consentimiento expreso del usuario y tampoco se establece claramente el concepto, monto o método de cálculo y la periodicidad de cobro de todas las comisiones que genera el producto.



INSTITUCIÓN PRIMERA* SEGUNDA* Banco Ve por Más Reprobado Reprobado Banco Multiva Reprobado Reprobado BBVA México Reprobado 7.5 HSBC México 7.6 7.6 Banco Azteca 7.6 10.0 Banco Mercantil del Norte (Banorte) 10.0 10.0

*Calificaciones: Máxima 10.0

Lee también Oxxo y Nubank, con potencial de ganar mercado a bancos en México, dice Moodys

Asimismo, no establece de manera clara y precisa el procedimiento en caso de robo o extravío de claves y contraseña y no se indica claramente el procedimiento de modificación.

En tanto, en el Comprobante de operación, no señala la identificación de la entidad financiera y no establece el monto, fecha y hora de la operación efectuada.

En el caso de la página de internet no señala los riesgos inherentes del uso del servicio de banca por internet y no contiene el listado vigente de comisiones (concepto, monto y periodicidad). Asimismo, no establece las modalidades de contratación del servicio.

Lee también Bancos se benefician de tasas altas y logran ganancias históricas en 2022 por 236 mil mdp

En el caso de la publicidad que la institución financiera utiliza para ofertar el producto induce a error o confusión al usuario, no establece los requisitos de contratación del servicio.

"Los incumplimientos a la norma aplicable, serán sujetos a las sanciones que corresponda", dijo Condusef.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

vcr/mcc