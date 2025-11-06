La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informó que se registraron 4 mil 325 reclamaciones en el periodo de enero-Septiembre del 2025 en San Luis Potosí.

En un comunicado, la dependencia indicó que esta cifra representa un incremento del 7.8% en comparación a 2024 y que el monto que fue reclamado ascendió a 107.3 millones de pesos.

Señaló que dicha entidad obtuvo el 2.25% del total de reclamaciones a nivel nacional y que de las reclamaciones del estado provinieron de 44 de sus 58 municipios.

De manera específica, la capital del estado concentra el 58.9% del total de quejas, seguido por Soledad de Graciano Sánchez con 13.8% y Ciudad Valles con 2.2%.

Las principales causas de las inconformidades fueron los cargos no reconocidos, los cargos no autorizados en la cuenta y la actualización de historial crediticio no realizado, representando así el 24.8% de las quejas en el estado.

Por otro lado, los productos que más presentaron reclamaciones fueron las tarjetas de crédito, los reportes de crédito especial y los créditos personales, que representaron el 41.0% del total.

De las reclamaciones totales presentadas, 63.6% fueron atendidas por Gestión Electrónica, 17.4% por Gestión REDECO y 19% por los demás procesos que lleva a cabo la CONDUSEF.

De acuerdo con la dependencia, los sectores a quienes fueron dirigidas las reclamaciones fueron la Banca Múltiple con 53.7%, Aseguradoras con 12.9% y Sociedad de Información Crediticia con 12.5%.

El sector de la Banca Múltiple resaltó que 24.54% de las reclamaciones fueron de adultos mayores y que 46.6% pertenecen a posibles estafas.

En este sentido, Condusef recordó a los usuarios que lleguen a presentar dificultades que se podrán comunicar en los siguientes sitios para facilitar la atención al cliente como son el Portal de Queja Electrónica, el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO) para reportar malas prácticas, el Chat en línea, el correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx y el Centro de Contacto (55 53 400 999).

Mientras que los usuarios que se encuentren en San Luis Potosí, podrán acudir a la Unidad de Atención a Usuarios, que tiene como ubicación:

Calle Coronel Romero, No. 110, Locales 12,13 y 14. Col. Alamitos, C.P. 78280, San Luis Potosí, S.L.P. Correo electrónico: slpcond@condusef.gob.mx, si se encuentra al interior del Estado le recomendamos verificar si su atención puede realizarse en línea para evitar el traslado.

