Concamin prevé que inflación llegue a 10%, pese a control de precios

Acapulco, Gro.-El incremento de precios se mantendrá en lo que resta del año y podrá alcanzar un 10% aún con el plan gubernamental para contener la inflación, pero si no se hace nada se puede llegar hasta el 12%, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber.

Afirmó que se tiene que convocar a las cámaras y confederaciones para que los planes funcionen.

Durante el Encuentro de Industriales 2022, Abugaber afirmó: “Estoy pensando que hoy en día traemos una inflación de 7.5%, si no hacemos nada puede que se vaya al 11% al 12%. Con esto puede que se vaya al 9.5%, que se vaya al 10% el tema.

Dijo que los industriales tienen toda la disposición para que en el país se acceda a una canasta básica al mejor precio y agregó que será la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales la que tendrá “mayor carga” en el programa gubernamental.



Comentó que el programa del Ejecutivo pretende extenderse hasta los seis meses, para lo cual se van a conformar mesas de trabajo en las que trabajarán los empresarios con la mejor disposición.

Consideró que si bien el plan del gobierno pretende frenar el alza de precios, en realidad el plan solamente incluye ciertos productos, por ejemplo, el pan de caja, solamente se refiere al que elabora la empresa panificadora más grande del país.

Sin embargo, dijo que la inflación tiene origen externo y no se acabará, y dijo: “Va a ser un tema, como es mundial, mientras la guerra no pare, mientras siga, la escasez, mientras no abran los puertos en Shanghai, China, todo este tipo de cosas no podemos controlar esto, es un tema externo”.

