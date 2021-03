Comienza geolocalización para clientes de bancos; si no se autoriza no podrán usar servicios digitales

A partir de este 23 de marzo, los usuarios de los canales digitales de los bancos en México deberán permitir la geolocalización en sus dispositivos móviles, de lo contrario, no podrán realizar operaciones financieras.

Bancos como BBVA México y Santander han notificado del cambio a sus usuarios a partir de correos electrónicos, mensajes en la aplicación móvil o vía SMS, haciendo un llamado a actualizar la aplicación móvil en su teléfono y aceptar la geolocalización para utilizar el servicio.

“Por disposición oficial, tus transacciones en SuperNet y SuperMovil registrarán su ubicación geográfica. Actualiza tu app y acepta términos y condiciones”, dice el mensaje de Santander a sus clientes.

Las instituciones financieras en México recordaron a sus clientes que con la medida se está atendiendo disposiciones oficiales para prevenir lavado de dinero y otros ilícitos. En tanto, explicaron que si el mensaje para permitir la geolocalización no llega a partir de este 23 de marzo, en los próximos días se notificará a todos los clientes de los cambios.

También lee: Entérate. ¿Por qué los bancos pedirán tu ubicación?

“¿Qué pasa si no permito conocer la ubicación de mi dispositivo? Debido a la nueva regulación de las instituciones de crédito, no podrás acceder a tus canales hasta que permitas obtener tu ubicación”, dice una de las preguntas frecuentes en la página que BBVA México ha habilitado para explicar a sus usuarios del tema.

Los bancos aseguran que no se compartirán los datos con terceros y que no existe riesgo en permitir la geolocalización.

“No existe ningún riesgo, ya que la ley exige a todas las instituciones financieras proteger tus datos y no compartirlos con terceros”, explicó BBVA México.

Cabe recordar que la medida se aplica en teléfonos móviles, tabletas, así como operaciones de banca electrónica.



Ante las dudas de los usuarios sobre la geolocalización, BBVA México explica algunos temas:



-Si solo comparto la ubicación desde la banca electrónica de mi computadora pero no desde mi celular, ¿podré usar ambos canales?

No, para poder ingresar a todos tus canales digitales es necesario que permitas el acceso a la ubicación de cada uno de ellos.

-¿Esta regulación aplica si salgo del país?

Sí, porque nuestros canales digitales funcionan a nivel mundial y así lo solicita la disposición oficial.

-¿Qué pasa si mi teléfono celular no tiene GPS?

Si tu teléfono no tiene GPS, significa que no podrás tener acceso a la aplicación.

Con esta disposición, ¿el banco conocerá mi ubicación todo el tiempo?

No, sólo identificaremos tu ubicación al momento de ingresar al canal.

También lee: Estas medidas implementarán los bancos a sus clientes para evitar el lavado de dinero



El pasado 17 de marzo, la Asociación de Bancos de México (ABM) explicó que esta medida son de conformidad con la resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de instituciones de crédito, publicada el 22 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.



Los bancos han colocado información sobre el tema en las siguientes direcciones: BBVA y Santander

vcr/rdmd