La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) informó que las estaciones radiofónicas del país podrán transmitir La Hora Nacional sin correr peligro de incurrir en sanciones.

A través de una circular dirigida a sus afiliados, el organismo empresarial dio a conocer que este jueves sesionó la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE), y entre los puntos que abordó estuvo el relativo a la denuncia presentada el sábado pasado por representantes del Partido Acción Nacional (PAN) respecto al mencionado programa de radio.

Detalló que la Comisión determinó declarar improcedente la medida cautelar solicitada, toda vez que, mediante un acuerdo previo, adoptó las medidas consideradas procedentes para prevenir la realización de nuevas conductas que pudieran infringir la normatividad electoral, pues se ordenó a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) asegurarse de que la difusión de La Hora Nacional cumpla los principios de imparcialidad y de neutralidad, y evitar pronunciamientos de índole electoral.

Jornada Electoral

“El INE consideró desproporcionado, en adición a las medidas ya adoptadas, prohibir a las concesionarias de radio transmitir La Hora Nacional en el futuro, cuando menos en el plazo que media entre la emisión del presente acuerdo y la conclusión de la Jornada Electoral que tendrá lugar el primer domingo de junio”, refirió la CIRT.

“Por ello, de manera voluntaria, los concesionarios de radio podrán transmitir La Hora Nacional sin riesgo de ser sancionados por el INE”, señaló.

Esta semana, el presidente de la CIRT, Juan Antonio García Herrera, aseguró a EL UNIVERSAL que no había ningún boicot ni amago de los radiodifusores de no transmitir La Hora Nacional; sin embargo, adelantó que, a partir del domingo anterior iban a supervisar el contenido de la pauta del programa para que se cumpla con la ley y no se arriesguen a un procedimiento de sanción.

Lo anterior luego de que el sábado pasado se conoció la queja que presentaron los panistas Luis Mendoza y Federico Döring por presuntamente haber favorecido en tres emisiones a Claudia Sheinbaum, ahora candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia.

