En definitiva, los avances en la digitalización han proporcionado un sinfín de opciones que permiten a las empresas afrontar los cambios disruptivos que constantemente se presentan. Asimismo, los modelos digitales de gestión financiera facilitan la toma de decisiones en tiempo real, por lo que se han convertido en elementos indispensables para administrar cualquier negocio.

La operatividad financiera es prioritaria para garantizar la continuidad y supervivencia de las organizaciones; sin embargo, existen importantes retos relacionados, de entre los cuales destacan los siguientes:

• Control del flujo de efectivo, ingresos y egresos

• Administración de finanzas con limitaciones para reestructurar entidades legales y unidades operativas, así como fusionar y escindir compañías

• Amplio tiempo de ejecución de cierres mensuales que, además, implican mucho esfuerzo

• Limitantes para controlar el presupuesto en tiempo real

• Poca visibilidad y controles de compras, pagos y gestión de proveedores

• Altos costos operativos en sistemas de planeación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) actuales u obsoletos

Para afrontarlos, la digitalización de las funciones operativas de finanzas proporciona cuatro beneficios principales:

• Acelera la toma de decisiones críticas gracias a la información digital disponible en línea

• Simplifica los procesos y reduce costos operativos

• Agiliza la entrada a nuevos mercados, habilitando y acelerando las fusiones y adquisiciones

• Mitiga los riesgos del negocio

Así pues, es posible transformar de manera eficiente y segura las operaciones del área financiera mediante la adopción de procesos, talento y tecnología digital de sistemas ERP en la nube, lo que proporciona una gestión integral y moderna.

Adicionalmente, existen cinco aspectos clave que las empresas líderes contemplan para lograr la digitalización de sus finanzas mediante sistemas de gestión de recursos empresariales en la nube (ERP Cloud):

1.- Estandarización en lugar de personalización

Personalizar una solución ERP para satisfacer necesidades empresariales específicas ha demostrado ser poco efectivo, principalmente por el alto costo que implica, tanto de recursos financieros como humanos. En su lugar, las y los ejecutivos optan cada vez más por implementaciones estándar, adoptando prácticas y soluciones probadas listas para usarse. Además, la estandarización permite maximizar la vida de los ERP en las organizaciones.

2.- Soluciones especializadas

En funciones centrales, como finanzas o tecnología, las y los directivos eligen soluciones ERP en la nube de un fabricante que cumpla con los requerimientos del negocio; no obstante, en áreas como mercadotecnia, experiencia del cliente, redes sociales y transformación de recursos humanos, adoptan soluciones especializadas o best of breed.

3.- Integración de tecnologías y nubes híbridas

Con el surgimiento de tecnologías de próxima generación como el internet de las cosas, el análisis de datos y la inteligencia artificial, las compañías buscan obtener ventajas para el negocio con la posibilidad de procesar una enorme cantidad de información en tiempo real. Por lo tanto, los fabricantes de ERP se están alineando con esta tendencia, integrando sus soluciones con tecnologías emergentes; los líderes de finanzas están siguiendo su ejemplo.

4.- Crecimiento exponencial de soluciones de industria

Dadas las diversas necesidades de cada industria y sector, un enfoque único no cumple con las expectativas de todos los líderes empresariales y tecnológicos, lo que ha dado lugar a que las plataformas ERP que ofrecen funcionalidades se adapten a negocios de industrias y sectores específicos.

5.- Aceleración de la nube en 2023 para lograr el modelo destino

Si bien ya se reconocieron las ventajas de aprovechar la nube, la pandemia destacó aún más su valor, ya que permitió que los equipos trabajaran juntos desde cualquier lugar.

En conclusión, es esencial enfocarse en estos elementos clave para lograr un cambio operativo eficiente en la digitalización del área financiera de las organizaciones. Para lograrlo, será fundamental que las y los líderes de negocio cuenten con una asesoría especializada que les ayude a liderar y habilitar una transformación digital del área que añada valor a sus unidades de negocio.

Socio de Asesoría en Tecnología y Transformación de KPMG en México.

* Como coautores en la elaboración de este artículo también participaron Pablo Quintero, socio de Asesoría en Servicios de Tecnología y Transformación; Juan Carlos Durán, director de Asesoría en Tecnología y Transformación, y Jesús Martínez, director de Asesoría en Transformación Empresarial de KPMG en México.

** Las ideas y opiniones expresadas en este escrito son de los autores y no necesariamente representan las ideas y opiniones de KPMG en México.