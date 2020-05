Cerveza, a punto de agotarse en el país, advierten

Ya no hay cerveza en México y la poca que aún puede encontrarse es la que se distribuyó hace más de un mes, por lo que está a días de agotarse el inventario, advirtió la presidenta de Cerveceros de México, Karla Siqueiros.

Esta condición se debe a la declaratoria de industria no esencial que realizó hace unas semanas el gobierno federal para el sector cervecero del país.

“Estamos parados. No hay producción, no hay distribución. Estamos listos y preparados para reanudar los trabajos cuando así lo acuerde la autoridad, con las más altas medidas y protocolos sanitarios. Pero en este momento estamos parados. No estamos produciendo una sola cerveza”, comentó Siqueiros.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la representante de la industria cervecera en el país dijo que hasta el momento no hay visos de luz verde por parte del gobierno para que reanuden su actividad tanto las grandes empresas, así como los pequeños productores artesanales.

Además, Siqueiros advierte que se corre el riesgo de afectar a toda la cadena productiva e incluso de que México pase de ser una potencia exportadora de la bebida a un importador.

“La cadena en general está en riesgo. Debe estar trabajando cada uno de los engranajes para que sea de forma orgánica. Está en riesgo porque estamos parados. Los agricultores cebaderos no pueden parar una cosecha”, dijo.

La cerveza es una de las más importantes agroindustrias en México, con un valor de 4 mil 858 millones de dólares. Además, representa 25% de las exportaciones agroindustriales del país y da empleo a más de 650 mil personas.

Siqueiros detalló que se mantiene una comunicación constante con las autoridades para expresar la importancia del sector y evitar un impacto grave para la industria. Los cerveceros de México esperan que la reactivación se presente tan pronto como para otros sectores que también han insistido al gobierno sobre la necesidad de retomar operaciones y disminuir el impacto económico en el país.

“Esperamos que sí podamos empezar a operar las plantas. En todos los países que, como México, están viviendo la pandemia, la industria cervecera ha sido considerada esencial por la cadena de valor que tiene. En Estados Unidos, Reino Unido, España, Italia y China no pararon [la producción]. Las plantas están tecnificadas y cumplen con todos los estándares internacionales”, explicó Siqueiros.

La directiva dijo que no se sabe con exactitud cuánta cerveza queda en las bodegas de las tiendas o en los refrigeradores de algunos establecimientos.

“No estábamos preparados. El producto que salió es el que se distribuyó y nadie imaginaba, no teníamos la certeza de qué empresas estarían en la lista de industrias esenciales y tampoco se trataba de saturar el mercado. No tenemos el dato de cuánta cerveza está en el mercado porque tiene que ver con lo que se ha vendido y lo que los comerciantes saben que tienen”, explicó.

Siqueiros aseguró que los fuertes incrementos de precio que se han detectado en días recientes ante la poca cerveza que queda en el mercado mexicano no tiene razón de ser y obedece a prácticas de especulación por parte de algunos comerciantes.

“Esperamos estar pronto en todos lados. En el súper, en la mesa de cualquier casa. Los precios no tienen por qué variar. Lo que estamos viendo frente a la escasez de cerveza son actividades de especulación y, en algunos casos, hasta abusivas”, dijo.