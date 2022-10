Buenrostro anuncia a sus dos nuevos subsecretarios

A menos de una semana de su llegada como titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buen- rostro designó a los dos nuevos subsecretarios que tendrán a su cargo la resolución de diversos temas como las controversias comerciales del T-MEC, la inflación, las negociaciones de nuevos tratados, así como lograr atraer inversiones.

Al frente de la subsecretaría de Comercio Exterior llegó Alejandro Encinas Nájera, y al mando de Industria y Comercio se estableció Luis Abel Romero López.

Al conformarse este equipo de trabajo “se fortalece el diálogo dentro del gobierno de México, fundamental e indispensable para la elaboración coordinada de las respuestas a las consultas del T-MEC que privilegie un diálogo y una negociación con argumentos jurídicos”, aseguró

la dependencia.

Otros objetivos, dijo, son tener una “mejor coordinación gubernamental para la implementación oportuna de estrategias que permitan abatir la inflación”, así como garantizar la inversión de las empresas nacionales y extranjeras y de aquellas que se relocalizan en el territorio mexicano.

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, afirmó que Encinas Nájera, quien hasta esta semana se desempeñaba como titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales en la dependencia que encabeza, aportará la experiencia que tuvo al solucionar cinco quejas laborales de Estados Unidos contra México.

Alcalde consideró que la participación que tuvo Encinas Nájera en las quejas laborales evitó “cualquier tipo de panel internacional y no hay sanciones a ninguna de estas empresas por ese trabajo que se logró”.

Empresarios piden mantener diálogo

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dio la bienvenida a los dos nuevos subsecretarios de Economía y les pidió mantener el diálogo.

El presidente de la Concamin, José Abugaber, opinó que ambos funcionarios deben atender temas como la política industrial, el T-MEC, la negociación del tratado de libre comercio con Corea del Sur y la relocalización de empresas.

En particular, indicó que Encinas Nájera “tendrá la responsabilidad de evitar un panel de controversias [en materia energética] con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC… su mayor responsabilidad en estos momentos”.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio por hecho que no habrá panel, ya que dijo que Estados Unidos “ha decidido no dar el paso a un panel y se busca un acuerdo, un arreglo, que no haya confrontación”.

En su momento, la exsecretaria Tatiana Clouthier explicó que si bien el T-MEC marca 75 días para llegar a un acuerdo mediante las consultas o diálogo, se puede extender el tiempo si lo convienen las partes.

El exjefe negociador técnico del T-MEC, Kenneth Smith, consideró que si bien “hace algunos días Estados Unidos señaló su disposición para extender el diálogo en torno al diferendo energético, al retirar al principal interlocutor [la exsubsecretaria Luz María de la Mora] en medio del proceso, el gobierno de México envía una mala señal a la administración Biden”.