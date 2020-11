Buen Fin 2020, a prueba de gandallismo: Profeco

El Buen Fin 2020 no sólo será distinto por realizarse en medio de una pandemia, sino porque los comerciantes que “se pasaban de rosca” con clientes y los consumidores “gandallas” que se aprovechaban de pifias comerciales, sobre todo en etiquetado de productos, no tendrán lugar en esta edición, dice el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield.

Este año se busca que ambas partes se pongan de acuerdo para hallar una solución equilibrada, porque así debe funcionar el mercado, explica en entrevista.

Detalla que en ediciones pasadas los consumidores no estaban empoderados, lo que era aprovechado por vendedores para cambiar precios y ofertas “como se les daba la gana”, porque sabían que nadie protestaría.

Sin embargo, ahora el rol es distintos, porque los clientes buscan errores en las etiquetas de precios para conseguir productos casi regalados.

Como ejemplo, en años anteriores se registraron casos de pantallas que tenían un precio de 10 mil pesos, pero que se vendían en 100 pesos por la mala colocación de una como o casos más extremos, de un mismo aparato por la módica cantidad de 3 pesos.

Para lograr un equilibrio, la Profeco busca una solución mediada que no afecte a ninguna de las partes, considerando que luego de que en las primeras ediciones el “pasado de rosca era el proveedor”, pero luego se cambiaron los papeles y se le daba “la razón al consumidor gandalla”.

Si en este Buen Fin 2020 hay un producto mal etiquetado, la venta de ese se limitará al que esté en exhibición, el resto se ofrecerán al precio corregido, explica.

“Porque han sido errores de los sistemas de cómputo de los autoservicioa, o de un empleado en piso que no durmió bien. Entonces, se lo haces efectivo a ese cliente, sólo un producto y hasta ahí llegó”.

El procurador cuenta que el año pasado se registró un error en un Walmart, que puso a la venta una pantalla en 3 pesos, “súper económica y exageradamente barata”, y habían 10 consumidores que la quería, pero como sólo se puede responder por la pieza en exhibición, el gerente de la tienda llegó a un acuerdo y la

sortearon. “Y así no se registró como queja”.

Autoridad vigilante



Ricardo Sheffield asegura que la Profeco cuidará que no haya abusos contra consumidores, sobre todo por el auge del comercio electrónico en esta edición.

Alerta que con el incremento en el comercio digital, es importante que los consumidores revisen si las páginas son confiables antes de comprar.

También sugirió checar que los proveedores tengan oficinas en México, para evitar comprar en aquellas que no respaldan al cliente como la de Alibaba.

“El comercio electrónico creció de manera espectacular por la pandemia y lo mismo veremos en El Buen Fin, por eso ahora habrá una Profeco más virtual” que resolverá quejas por esa vía y evitará lo presencial para seguridad sanitaria de todos.

Aunque hay “alérgicos” a la tecnología, muchas compras se harán por la vía digital, y explica que la procuraduría ofrecerá asesorías telefónicas y en línea, por las que se dará información al consumidor y se conciliará para que lleguen a un acuerdo proveedores y compradores, y no termine el problema en una queja.

Con el aumento de transacciones electrónicas, compradores fueron víctimas pues recibieron productos diferentes a los que pidieron, como el caso de un usuario que compró un iPhone y a cambio recibió un boing, o el de otro que recibió cajas con tablaroca en lugar de pantallas, detalla.

Menciona que en esos casos se le pidió a la empresa que vendió el producto que se hiciera responsable y diera al comprador lo que pidió, pues el cliente no hizo el trato con la compañía de mensajería, pese a que ahí estuvo el “ratero que cambió el producto”.

Recomendaciones



Sheffield sugiere a consumidores hacer un consumo razonado, no adquirir lo que no podrá pagar y evitar comprar lo que no se necesita, además sólo lo que pueda pagar, lo que necesita.

En segundo lugar, sugiere analizar todos los proveedores, lo que se puede hacer en comercio electrónico de manera fácil si se comparan docenas de proveedores mediante un click.

Y tres, verificar en la página de Profeco, cuales son las plataformas y comercios que no han tenido malas notas o que resuelven en 90% o 100% las quejas, así como evitar proveedores sin representaciones en el mercado mexicano, como Alibaba.