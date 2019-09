Brecha entre formación educativa y mercado laboral, el principal reto de México: especialistas

Reducir la brecha entre la formación educativa y el mercado laboral, es el principal reto que enfrenta México para aprovechar la innovación tecnológica a favor del crecimiento económico, coincidieron especialistas y funcionarios públicos.

En el II Foro Futuro En Español “Innovación, Emprendimiento y Competitividad” organizado por Grupo Vocento y EL UNIVERSAL, representantes del sector empresarial y gubernamental, dialogaron sobre las oportunidades de desarrollo económico que trae consigo la tecnología, así como los grandes desafíos que lleva consigo la innovación.

Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, resaltó que México se encuentra en un momento “decisivo” en el que se abre la posibilidad de replantear los contenidos y métodos de enseñanza en el que se creen las competencias requeridas en el mercado laboral, para facilitar la inserción de los jóvenes, pero también fomentar la capacitación constante de los trabajadores para que no queden fuera de la innovación tecnológica.

“Hay un reto gigantesco en el sector educativo estamos en un momento decisivo, tras la reforma educativa que se aprobó en años anteriores, se abre la gran posibilidad de replantear los contenidos y métodos de enseñanza”, apuntó.

Gabriela Rocha, fundadora de Laboratoria México, resaltó que no sólo persiste una brecha entre los conocimientos adquiridos en las escuelas y el campo laboral, sino también una “brecha de talentos”; puesto que los empleos relacionados con la programación son ocupados mayoritariamente por hombres, por lo que surgió la idea de capacitar a mujeres en esta área.

“Hemos formado a más de mil 300 mujeres, el 80% de ellas consiguen trabajo y ganan más de lo que ganaban antes. Es un proceso de error-aprendizaje, tienes que aprender de los errores, nosotros fuimos estudiando más sobre innovación y describiremos que la gente aprende forma distinta a ritmos distintos, que los salones más efectivos son los que más se parecen al mundo real, eso fuimos midiendo y tenemos un proceso educativo distinto”, apuntó.

Senén Barro, director del Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela, resaltó la importancia de la innovación tecnológica en el desarrollo, así como la importancia de la educación en esta área, pues advirtió que sin ella “no habrá crecimiento ni innovación de alto impacto económico”.

Moís Cherem Arana, co fundador de Bedu, resaltó que las Universidades no avanzan a la misma velocidad que las necesidades de las empresas, puesto que requieren de todo un proceso -el cual lleva mucho tiempo- para modificar los planes de estudio; consideró que pese a que los aspirantes a un puesto de trabajo cuenten con un grado universitario, no garantiza que tengan las habilidades requeridas por las empresas.

El II Foro Futuro En Español “Innovación, Emprendimiento y Competitividad” se llevó a cabo en el Centro Cultural Tlatelolco; el evento fue inaugurado por Iñaki Arechabaleta, director general de Negocio Vocento, así como por Enrique Bustamante Martínez, director de la Fundación Ealy Ortiz A.C.

rmlgv