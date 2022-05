Bosch anuncia inversión de 10 mil mdp en México; ampliará capacidad de producción

Bosch hará una inversión por 10 mil millones de pesos en México durante 2022, para ampliar su capacidad de producción en el país.



La empresa indicó que la inversión se destinará principalmente a tres proyectos: la ampliación de la planta de Querétaro donde se fabrican cajas para el sistema de dirección asistida de vehículos y el almacén; en Aguascalientes, se incrementará la capacidad de fabricación de frenos de potencia integrados para el sistema de control de estabilidad de los nuevos automóviles.



Y en Monterrey, se invertirá en la construcción de una nueva planta de refrigeradores.

Lee también: "Voy a abrir fuego en una escuela primaria": el atacante de Texas lo anunció en Facebook



Con estas inversiones, la empresa creará alrededor de 2 mil nuevos empleos en los próximos años.



En conferencia de prensa, Gonzalo Simental, vicepresidente de Finanzas de Bosch, comentó que el año pasado, sus plantas lograron incrementar un 8% sus volúmenes de producción, por lo que ya superaron la crisis ocasionada por la pandemia en cuanto a niveles de producción.



El año pasado, Bosch alcanzó ventas por 60 mil 400 millones de pesos en México, un crecimiento de 7% en comparación con 2020.



Mientras que la empresa hizo compras a proveedores locales por 23 mil 200 millones de pesos. Bosch tiene mil 600 proveedores en el país.

Lee también: “Que se vayan al carajo” pueden tomar la Torre de Pemex, pero no daremos contratos ni plazas: AMLO



"El resultado positivo en ventas se da gracias al buen desempeño en nuestras diferentes áreas de negocio y al esfuerzo de nuestros asociados por capitalizar las oportunidades en un contexto global adverso”, dijo René Schlegel, presidente de Bosch México.



Al cierre del primer trimestre de 2022, la empresa observa una tendencia positiva en las ventas que, de mantenerse al cerrar el año, significaría también un resultado favorable frente a 2021.



Schlegel destacó que las plantas en México son altamente flexibles, por lo que se han podido adaptar bien a la escasez de semiconductores y a otros temas de logística generados por la pandemia.



“Un auto tiene 35 mil partes y si falta una, ya no se puede fabricar el producto, pero en nuestras plantas, un trabajador en la línea en turno puede irse más rápido cuando ya no hay partes”, explicó.

Lee también: García Vilchis estrena sección en mañanera de AMLO… para contar el pleito de Derbez por la Familia P. Luche



Para garantizar la disponibilidad de microchips o semiconductores, la empresa conformó “fuerzas de trabajo” a nivel global donde constantemente están identificando dónde hay semiconductores para satisfacer la demanda en diferentes regiones y definir qué tipo de productos van a producir.



Bosch emplea a mil 600 ingenieros en el país y uno de los centros de ingeniería más grandes de América se encuentra en Guadalajara, Jalisco, en donde desarrollan software.



Este año, la compañía lanzará nuevas opciones de entretenimiento para autobuses mediante conexión a ethernet para mejorar la calidad de sonido y video.



Además, estará enfocada en su visión Cero Accidentes, para lo cual fabricará radares y sensores que interactúan con el sistema de freno de los vehículos.

​​​​​​​Lee también: "Ni de un lado ni del otro": Loret lamenta supuestos dichos del priista Alejandro Moreno contra periodistas



Mientras que la división de Termotecnología seguirá centrada en la digitalización y en nuevos productos para los sectores hotelero e industrial.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/acmr