El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que a partir de este jueves su país empezaría a comprar un bitcoin cada día. El anuncio se da en medio de la crisis que enfrentan las criptomonedas.

Así lo dio a conocer la noche del miércoles a través de su cuenta de Twitter:

We are buying one #Bitcoin every day starting tomorrow.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 17, 2022