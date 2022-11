Banxico: “No seguimos mecánicamente a la Fed, somos autónomos”

El Banco de México (Banxico) negó que le esté siguiendo los pasos en automático a la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, porque ejerce una política monetaria autónoma, ya que desde junio pasado la tasa de interés acumula un aumento de 600 puntos base.



Además, ratificó que mantendrán la meta inflacionaria del 3% con su rango de variabilidad de un punto, pese a que no se alcanzará hasta el 2024.



“La Fed es un elemento más de todos los factores que consideramos para analizar la inflación, su perspectiva y panorama; iniciamos el alza de tasas desde junio pasado, llevamos ya acumulado un incremento de 600 puntos base”, dijo la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, durante la presentación del Informe Trimestral de la inflación.

Aumentos de la Fed, un dato de muchos

Por su parte, el subgobernador, Jonathan Heath, dijo que es importante tomar en cuenta los incrementos acumulados en nuestra tasa para compararnos con los incrementos de la Fed.

“No necesariamente tendríamos que irnos con los incrementos de la Fed, es simplemente un dato de muchos y tomar en cuenta el contexto total y las trayectorias se confirman a la baja; sobre todo la inflación subyacente”, enfatizó.



Heath hizo ver que debido a que tenemos ciclos económicos bastante correlacionados, últimamente han seguido a la Fed, pero si la inflación en México se desacopla del comportamiento de la estadounidense, “obviamente eso nos da terreno” para tomar decisiones en el sentido de “desacoplarnos.



En tanto, la subgobernadora Irene Espinosa, manifestó que recientemente de manera incorrecta se ha centrado la discusión sobre si “vamos a seguir a la Fed o no”.



“Creo que el término seguir implicaría, justamente que estaríamos de manera mecánica replicando de alguna manera las acciones de la Fed; en realidad pienso que de ninguna manera nuestra discusión debe estar en función de un acoplamiento o de seguir a la Fed”, esgrimió.

Debería ser precisamente en nuestro mandato constitucional que es asegurar la estabilidad de precios, para lo cual necesitamos que haya una clara inflexión en la tendencia de la inflación general y subyacente, y que su trayectoria se apegue a sus pronósticos, así como una reversa en las expectativas, ponderó.



“Es clarísimo que nosotros ejercemos una política monetaria autónoma y que no es un mecanismo de seguir a otro banco central”, enfatizó.



La subgobernadora, Galia Borja matizó que “no seguimos mecánicamente a la Fed”.



El subgobernador, Gerardo Esquivel, respaldó las declaraciones de sus compañeros de la Junta de Gobierno, al puntualizar que un desacoplamiento o no, no es el objetivo en sí mismo, es el resultado de las decisiones que van tomando.

Indicó que en el pasado Banxico ha aumentado en 600 puntos base, una postura distinta a la Fed que está muy lejos de hacer algo parecido y en ninguna circunstancia llegará a ese nivel.



“Estamos en condiciones diferentes, nosotros podríamos tomar acciones que no necesariamente repliquen uno a uno a la Fed; no es una decisión mecánica evidentemente, pero las circunstancias son diferentes”, señaló.

