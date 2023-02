Banamex y Mifel, reprobados en transparencia de tarjetas de crédito: Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) informó que las tarjetas de crédito de Banamex y Mifel fueron aprobadas en transparencia financiera y calidad de la información.

De acuerdo con el organismo, dichos bancos incumplieron en aspectos como la falta del consentimiento expreso del usuario, además de que el concepto, monto y periodicidad de las comisiones que son cobradas a los usuarios, no son congruentes con las inscritas en Banco de México.

De igual forma, la carátula no indica las leyendas sobre los riesgos aplicables al producto y tampoco establece el concepto, monto y periodicidad de las comisiones.

En el estado de cuenta, no indica el número total de mensualidades de las promociones a plazo, no señala el número de pago correspondiente de las promociones a plazo y no contiene la descripción de cada cargo y abono.

En la página de internet, no proporciona información congruente contra el contrato, que es entregado al Usuario al momento de la contratación, mientras que en la liga "Consulta los Costos y las Comisiones de nuestros productos", no señala la fecha de cálculo del Costo Anual Total (CAT).

Asimismo, no señala la denominación social de la institución financiera y no indica las leyendas sobre los riesgos que no son aplicables al producto.

La Condusef añadió que los incumplimientos a la norma aplicable, serán sujetos a las sanciones que correspondan.

El organismo explicó que evaluó a 14 instituciones financieras que ofrecen tarjetas de crédito, cuya cartera a diciembre de 2022 fue de 467 mil 416 millones de pesos.

En una primera etapa, realizada en 2022, 4 bancos fueron reprobados. En una siguiente etapa, solo Banamex y Mifel mantuvieron la nota más baja.

A continuación, el detalle de las calificaciones a los bancos en transparencia en sus tarjetas de crédito:

