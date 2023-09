Al suspenderse el suministro de autopartes en México por la huelga en el sector automotriz de Estados Unidos, automotrices mexicanas se acercan ya con la autoridad para registrar formalmente acuerdos de paros técnicos e incluso para que se atiendan las liquidaciones en algunos casos.

El titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo, dijo que eso sucede ya en empresas del Centro y Norte del país, donde la autoridad laboral local recibe los convenios de paro técnico.

“Hay que establecer cuales líneas de producción seguirán, por ejemplo, comercialización, transporte y distribución y a lo mejor algunos otros operarios de líneas específicas no seguirán, en algunos casos no será suspensión sino terminación de relaciones laborales” y se buscará que si hay liquidación se haga ante el Centro Federal de Conciliación.

Durante el Foro Laboral: Logros avances y desafíos en México el funcionario dijo que tuvieron casos en que se acercan las empresas para preguntar sobre cómo registrar paros técnicos en Tamaulipas, Guanajuato, aunque especialmente ya se presentaron convenios en Chihuahua y Colima.

Las empresas “están adelantándose, un poco, a lo que podrán hacer si se les terminan los stocks en el almacén y no tienen las refacciones suficientes o insumos para seguir operando” y entonces tendrán que empezar los paros técnicos, lo que ocurre con las empresas con mayor relación con las fábricas en huelga de EU.

“Están llegando sindicatos y empleadores a los centros de conciliación local y …quieren hacer convenios individuales que no nos parece la mejor fórmula porque es atomizar estos convenios y son medidas de carácter general”, dijo.

Consideró que legalmente”se trata de una suspensión colectiva a los derechos laborales”, por lo que trabajan con el Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura para entender este caso y poder aplicar una solución legal que no sea impugnable.

Si no se encuentra una figura legal aceptable, o en otras palabras, “de no tener ese cuidado, vamos a tener el riesgo de que van a ser nulos esos procedimientos y demandas colectivas e individuales de que no se cumplió lo que viene con la ley”.

Avanza panel laboral T-MEC por tema de Grupo México

A casi un mes de que el gobierno de México rechazó, por primera vez una solicitud estadounidense para iniciar un panel por no iniciar un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya se designaron a los panelistas que atenderán el caso.

El titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral dijo que ya se tienen los nombres de los tres panelistas que seleccionaron México y Estados Unidos para que analicen si es válido o no la solicitud de mecanismo laboral contar la mina San Martín de Grupo México, ya que se trata de un caso que inició en 2007, es decir, anterior a la entrada en vigor del T-MEC.

“Entiendo que ya están designados los panelistas pero no traigo en este momento los nombres…entiendo que el (panelista) de México es Lorenzo Roel”, añadió.

Explicó que no debe tardar que los panelistas se reúnan y empiecen a solicitar información tanto al sindicato, gobierno y empresa, “ellos pueden acceder a entrevistas a los trabajadores”.

Cabe recordar que la Secretaría de Economía rechazó el caso por considerar que “este conflicto data de julio de 2007, cuando el Sindicato Minero estalló la huelga en la Mina. Después de 16 años de litigio, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió una resolución el 9 de junio de 2023, en la que dejo sin efectos el acuerdo dictado por esa misma autoridad el 23 de agosto de 2018, que daba por terminada la huelga a través de un convenio firmado entre Grupo México y una coalición de trabajadores”.

Elección sindical de Yazaki es válida

En el segundo caso de rechazo del gobierno federal mexicano a la solicitud estadounidense de iniciar un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida contra la empresa Yazaki, Domínguez Marrufo consideró que la petición de Estados Unidos no tiene bases porque los hechos no son relevantes para anular la votación.

“Los errores no son importantes o relevantes para poder llevar abajo la votación de quienes sí lo hicieron de manera correcta y no podemos decir que el procedimiento no tiene validez porque hubo fallos, porque los fallos deben ser relevantes para llevar abajo la votación”, explicó.

