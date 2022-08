Aunque se enojen, Profeco revelará si marcas incumplen

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) va a seguir diciendo los nombres de las marcas que incumplen con las normas, llevan a cabo publicidad engañosa o tienen mala calidad, aunque nos les guste a las empresas de lácteos, cereales o refrescos, afirmó Ricardo Sheffield, titular de esa instancia.

En el programa Las Piezas del Rompecabezas, de EL UNIVERSAL, aseguró que se tomarán las acciones necesarias para retirar del mercado los productos que no sean lo que dicen ser.

Expuso que, antes de su llegada, “los estudios eran inconsecuentes”, porque el jurídico y la gente de verificación de la Profeco no hacían nada, pero ahora se retiran del mercado los productos que incumplan con la normatividad vigente.

“Volvimos consecuentes los estudios, no sólo los publicamos, ya hicimos algo con respecto a las fallas que encontramos en los productos...fue el resultado entre no hacer nada y hacer”, añadió.

Por eso, hubo enojo de varias empresas y recientemente de grandes compañías de alimentos de mascotas, pues dicen que tienen derecho a poner las fotografías de pescado y pollo, aunque no lo tengan las croquetas.

“Todavía andamos metidos en el lío, porque los productores insisten en que tienen el derecho de poner lo que quieran... creo que es publicidad engañosa y nos va a asistir la razón”.

Destacó que los consumidores ya conocen el nombre de las marcas incumplidas, por ejemplo, dejaron de venderse sopas instantáneas coreanas que engañaban en sus etiquetados y se convenció a Maruchan y Oxxo de que utilicen envases de cartón encerado y, para 2024, el total de los vasos que esas dos marcas serán de ese material.

“Lo que pasaba antes [en la Profeco] es que eran medio curiosos, primero no ponían las marcas que porque iban a infringir derechos marcarios, están locos, si no estás usando la marca, sino dando información, ni modo de decir vamos a hablar de un cereal que tiene un tigrito dibujado, que son hojuelas con azúcar y es de Kellogg’s, mejor dices las Zucaritas. Tienes que decir las cosas por su nombre, si no cómo empoderas al consumidor con información, si la información está mocha… era una interpretación errónea de la ley”, explicó.

Extorsión influye en precios

Sheffield, quien fue uno de los autores del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), hizo ver que el tema de la inflación es mundial, por lo que hay afectaciones ligadas al exterior.

Aunque aceptó que “en algunas zonas del país llega a incidir [el cobro de derecho de piso], pero no es un tema de la Profeco. No es un tema que estudiemos porque no debería existir, los que se deben abocar a eso son las fiscalías, pero sin lugar a dudas en algunos productos llega a incidir”.

Explicó que la extorsión se presenta de manera regional.

El también expresidente municipal de León, Guanajuato, y exdiputado federal, dio a conocer que en el Congreso hay prácticas “muy amañadas”, por ejemplo, en la Cámara de Diputados hay 500 legisladores, pero tiene un sistema de burbuja en el que “son 30 diputados los que controlan la cámara y dicen qué sí y qué no”, es una cuestión que sigue en esta legislatura.

Afirmó que le “encanta y disfruta” ser procurador, aunque él se define como “un político, no soy técnico, aunque tengo una formación sólida, con doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestría en la Universidad en Harvard, esas no me salieron en las Zucaritas, además con buenas calificaciones”.

Añadió que el cargo “menos satisfactorio” que ha tenido es el de diputado federal y agregó que la mayoría de sus cargos los tuvo como resultado de una elección.