Así como el T-MEC, entre México y EU falta marco durable en energía, migración y seguridad: Ken Salazar

Para el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en la relación bilateral hacen falta marcos durables en los ámbitos de energía, cambio climático, migración y seguridad, a fin de que, así como se hace en la parte económica-comercial vía el T-MEC, se tenga un marco sin importar el gobierno que esté en cada país.

Durante las Juntas Binacionales México-Estados Unidos, que realiza la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Salazar explicó que “la oportunidad de nosotros, es llegar a marcos durables que no van a depender de quién esté en el poder en cualquier nación. Lo celebramos en el T-MEC, que no será perfecto, pero eso nos enlazó para siempre, entonces se celebra por donde quiera”.

Explicó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se tiene en un “marco durable, no lo tenemos en otras cosas, falta completamente en otros temas que se tienen que trabajar, por ejemplo, en lo de la energía y el cambio climático, que es algo económico, pero algo del medio ambiente también, de la existencia de nuestro planeta”, por lo que debe incluirse también energías renovables.

El diplomático expuso que hay trabajo por hacer. “Tenemos que hacer muchas cosas, seguridad, es una seguridad que tenemos que lograr de manera compartida, tenemos mucho trabajo que hacer en eso, la seguridad aquí en México, porque nos afecta a todos, incluso a ustedes las empresas, pero también a Estados Unidos nos está afectando mucho lo qué pasa con el fentanilo, lo que pasa con las armas, lo qué pasa con el traficante de personas, eso se tiene que resolver y poner en un marco más durable”.

Añadió que también hay que encontrar soluciones conjuntas en migración, sobre todo por los hechos que a diario se registran y que se ve en “las noticias todos los días como lo he dicho muchas veces: te quiebra el corazón”.

Por lo que agregó: “Lo que está pasando con este flujo de migrantes que nunca se había visto en la historia, ahí también se requiere un marco durable, y México y EU lo tienen que resolver juntos. La realidad es que también es una cosa políticamente muy difícil, ustedes lo han visto en los Estados Unidos, pero se tiene que hacer, y no nos podemos olvidar del objetivo ahí de llegar a soluciones”.

Salazar afirmó que es necesario pensar en un marco durable, “tenemos que mirar el marco grande, porque el marco grande va a sobrevivir la política del día, va a sobrevivir la política de aquí de México, va a sobrevivir la realidad de la política de Estados Unidos”.

En el evento, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, dijo que “ante un escenario geopolítico cambiante debemos preguntarnos cómo podemos seguir avanzando juntos hacia el futuro. Uno es, sin duda, asegurarnos que nuestros mecanismos bilaterales sean lo más sólidos posible y que tengamos un diálogo constante e institucionalizado”.

Sin embargo, añadió que “eso no quiere decir que ignoremos los desafíos de nuestra relación bilateral, cualquier relación tan grande y compleja como la nuestra, siempre tendrá que lidiar con desacuerdos y posiciones divergentes. Incluso aquí hemos definido una frase que estamos tan de acuerdo en todo que we agree to desagree”.

Para Moctezuma Barragán “el escenario global actual... requiere definiciones urgentes, durante la pandemia aprendimos por las malas que América del Norte no debe de depender de regiones distantes para sus componentes estratégicos, no solo es una cuestión de comercio sino de salud pública, seguridad alimentaria, seguridad nacional y de geopolítica”.

