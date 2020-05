Antigua lesión de futbol provocó que el secretario de Hacienda fuera operado

De última hora, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, fue operado por una lesión que tuvo hace tiempo cuando jugaba futbol.



Luego de que el funcionario fue captado a las afueras de su oficina en Palacio Nacional caminando con un par de muletas, explicó en sus redes sociales lo que le sucedió.

Me han preguntado por qué llevo muletas. Resurgió una vieja lesión de cuando jugaba fútbol, que me llevó al quirófano y me hizo ver que lo mío, lo mío, no era jugar de extremo. Una pena tener que atenderme esto dada la gran responsabilidad que tienen los hospitales en estos días.

— Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) May 28, 2020