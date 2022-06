Alimento para gato es caro y sin la carne que sale en la foto, advierte Profeco

Aunque los empaques de croquetas para gato presentan fotos de filetes de res, salmón y pechugas de pollo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) encontró que no contienen carne al menos 14 presentaciones de alimentos para esa mascota.

“Varias marcas presentan imágenes de ingredientes, que aún y cuando informan al consumidor que contienen harinas o pastas en su lista de ingredientes o que las imágenes son de carácter ilustrativo, los productos no están fabricados con filetes de res, salmón, pechugas de pollo”, expone la Profeco en un estudio de calidad que realizó para la Revista del Consumidor del mes de julio.

La Profeco dijo a EL UNIVERSAL que en el estudio se analizaron 33 productos en torno a los cuales se evaluó el contenido neto y el nutrimental, es decir, proteínas, grasa, humedad, cenizas y fibra.

Como resultado se encontró que hay marcas que no tienen la carne que dicen contener como son: Nucat BY Nupec, Purina Felix Megamix, Purina Felix Megamix Gatitos, Minino Duo, Minino Plus, Purina Cat Chow Hogareños, Purina Cat Chow Delimix, Gatina, Purina One, Kitekat, Whiskas Gatitos Pollo, Whiskas Gatitos Carne, Whiskas Adulto Pescado.

Además de que no contienen proteína, muchas marcas registraron aumento de precios de acuerdo con el INEGI.

En las primeras once quincenas del año el alimento para mascotas subió 5.3%, que es la mayor alza desde el 2014 en una quincena, además de que es casi el doble de aumento que en el mismo período de 2021 cuando subió 2.7% de acuerdo con el INEGI.

