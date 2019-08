¿Ajuste del PIB a la vista?

El Banco de México publicará el próximo miércoles su informe al segundo trimestre del año, acompañado por una conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alejandro Díaz de León. Nos dicen que los analistas financieros esperan que el banco central reduzca otra vez su rango de crecimiento de la economía mexicana para este y el siguiente año. En el informe anterior se estimó un margen de 0.8% a 1.8% para 2019, y se prevé que lo baje a un intervalo de 0.2% y 1.2% a tasa anual, con un punto intermedio de 0.7%. El recorte de la proyección del PIB para este año estará justificado por la desaceleración de la demanda doméstica –como muestran los recientes datos de consumo privado y de servicios– además de un mayor impacto al usual por el menor gasto público en el primer año de una nueva administración. Como bien lo reconoció recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador ante empresarios, “no basta con el combate a la corrupción, con la austeridad. Se requiere también que haya crecimiento económico y esa es la asignatura pendiente”.

CNBV: a limpiar la “caja”

Nos cuentan que en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de Adalberto Palma, les cayó chamba extra después del escándalo de Libertad Servicios Financieros y la investigación que enfrenta el expresidente de su consejo de administración, Juan Collado. Lo anterior, por la insistencia de las cajas de ahorro de dejar claro que Libertad no opera bajo esa figura regulada, a pesar de que popularmente se le conoce con el nombre de “Caja Libertad”. Nos recuerdan que la empresa está registrada como una Sociedad Financiera Popular (Sofipo). A partir de este caso, las cajas de ahorro quieren que la CNBV revise a otras firmas que se hacen llamar “cajas” y no lo son, con el objetivo de evitar el golpe reputacional para el sector, el cual por años ha trabajado en limpiar los casos de fraude que se cometieron en algunas cajas de ahorro y poco a poco se ha consolidado como una alternativa real de financiamiento para el sector popular.

Sana distancia en el gabinete

Hace unos días, varios integrantes del gabinete de la 4T coincidieron en el aeropuerto de Oaxaca. Entre ellos, las secretarias de Economía, Graciela Márquez; de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Energía, Rocío Nahle, y el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield. Para muchos, nos dicen, una pregunta clave es qué tan bien se llevan entre ellos, y al parecer la respuesta se pudo apreciar en la actitud que cada quien tomó. Todos se fueron hacia distintos lugares, sentándose lejos unos de otros. No intercambiaron puntos de vista, sólo sonrisas. Obviamente, se supo que a más de uno le ofrecieron llevarlo en el avión particular de alguno de los empresarios que fueron a firmar el Pacto Oaxaca, pero todos los secretarios tuvieron que declinar, porque en la 4T ya no está permitido aceptar “aventones”. A fin de cuentas, nos reportan, tuvieron que esperar la llegada del avión y viajar como cualquier otra persona.

UNAM, celebrando a Banxico

Nos adelantan que mañana y el miércoles la UNAM se unirá a la celebración de los 25 años de la autonomía del Banco de México (Banxico). El Centro de Modelística y Pronósticos Económicos (Cempe) de la Facultad de Economía, que tiene como coordinador a Eduardo Loria, organizó un seminario a propósito de este acontecimiento que el banco ha estado festejando recientemente. Nos dicen que el invitado especial será Jonathan Heath, subgobernador del órgano central, pero también participará Sergio Luna, director de Estudios Económicos de CitiBanamex. Otros invitados serán Daniel Chiquiar, el director general de Investigación Económica de Banxico, y el economista Fausto Hernández, entre otros especialistas que analizarán hacia dónde va la autonomía, además de aspectos como el consenso internacional sobre esta materia.