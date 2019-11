Afore, en batalla por comisión

Nos cuentan que las 10 Afore que operan en México, representadas en la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), de Bernardo González, entregaron en estos días su propuesta a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), que preside Abraham Vela, para disminuir la comisión que cobrarán a los trabajadores durante 2020. Nos explican que si bien el año pasado no hubo mayores problemas en la reducción de la comisión con la entrada de la nueva administración, actualmente la negociación no será tan fácil, ya que el gobierno quiere que las Afore reduzcan en serio el cobro que hacen por sus servicios a los trabajadores. Nos detallan que, si bien las administradoras buscarán reducir sus márgenes, es posible que la Consar las invite a realizar un esfuerzo mayor, con lo que puede trabarse la negociación hacia el final del año y se generaría otro desacuerdo entre el regulador y las Afore.

Presupuesto: sin Buen Fin

Los que no tuvieron un Buen Fin fueron los funcionarios de la Secretaría de Hacienda del equipo negociador de la parte de gasto del Paquete Económico 2020, encabezados por su titular, Arturo Herrera. Nos dicen que estuvieron trabajando con diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto, presidida por Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) en dos sedes. Por un lado la oficina de fin de semana de Herrera, en Plaza Inn, al sur de la ciudad, y la segunda, en la Subsecretaría de Egresos, a cargo de

Victoria Rodríguez, en avenida Constituyentes. Ahí estuvieron afinando detalles de lo que pasará con uno de los presupuestos más difíciles de sacar ante el bloqueo que mantienen campesinos en San Lázaro, en demanda de más de 30 mil millones de pesos. A tal grado llegó la situación, que incluso el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, le entró a la confección del presupuesto.

Megacable: no a Fox Sports

Los canales de Fox Sports México están en venta y Megacable, empresa que brinda el servicio de televisión de paga, se mencionaba como uno de los posibles interesados por adquirir las señales de la cadena deportiva. Sin embargo, la semana pasada, a pregunta expresa sobre el tema a Enrique Yamuni, director de la empresa, sin titubear mencionó que no van a participar en la desincorporación de los canales que vende Fox en el país. Como recordará, el ente regulador del sector, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impuso a Disney-Fox como condición para fusionarse la venta de los canales deportivos de Fox, ya que la empresa que también es casa de Mickey Mouse ya era propietaria de la cadena ESPN. Yamuni no es el primero en desairar a Fox Sports México, nos comentan, pues Carlos Slim Helú también señaló que está abierto a comprar sus contenidos, pero no le interesan los canales. La duda ya es si habrá un valiente que apueste por las señales, nos dicen.

Lista, la ley de austeridad

Nos cuentan que está prácticamente lista la Ley de Austeridad Republicana del presidente Andrés Manuel López Obrador para publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y con ello inicia la polémica “congeladora” para los funcionarios públicos de 10 años antes de que puedan volver a trabajar en la iniciativa privada. Nos recuerdan que una vez publicada la ley, miles de burócratas activarán amparos masivos, además de que es factible que se presenten más renuncias de mandos altos de la administración pública federal a fin de esquivar la restricción del gobierno para buscar un empleo en las filas del sector privado. Nos recuerdan que con esta legislación, México se va a convertir en el país en todo el mundo con el más prolongado bloqueo a funcionarios para que regresen a trabajar a una empresa. De acuerdo con especialistas, la ley también puede provocar inamovilidad y fuga de talento en el sector público.