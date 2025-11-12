Más Información

Washington.- Las autoridades de acuñaron este miércoles en Filadelfia la última moneda de un centavo de dólar dando fin a 232 años de fabricación debido a la necesidad de ajustar el presupuesto de producción de la Casa de la Moneda.

La Casa de la Moneda, ubicada en, fue la encargada de fabricar la última moneda en sus instalaciones en un evento ceremonial, en el que se recordó que mantener la producción no es sostenible por el hecho de que fabricar cada moneda cuesta 3.69 centavos.

"Si bien la producción circulante ha cesado, el centavo sigue siendo moneda de curso legal. Se estima que hay 300 mil millones de centavos en circulación, lo que supera con creces la cantidad necesaria para el comercio", dijo en un comunicado la Casa de la Moneda.

La institución agregó que continuará produciendo versiones numismáticas del centavo en cantidades limitadas con fines "históricos y de colección".

La icónica moneda, conocida en inglés como "penny" y reconocible por su color cobrizo (desde los años ochenta dejó de fabricarse en cobre y ahora es de zinc con cobertura cúprica), contiene en su anverso el retrato del presidente Abraham Lincoln, imagen que se usa desde 1909, y en el reverso tiene un escudo que simboliza la unión de los Estados Unidos.

El centavo seguirá vigente y en circulación debido a que su retirada oficial se hará de forma progresiva y, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, dejar de producirlo representa un ahorro de 56 millones de dólares para los contribuyentes estadounidenses.

