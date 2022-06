Abren más farmacias independientes

Mientras varios negocios tuvieron que cerrar sus puertas por la pandemia de Covid-19 , las farmacias independientes abrieron más sucursales.

De 2020 a 2021, se dio la apertura de 2 mil 115 nuevas farmacias independientes; en tanto de 2021 a 2022 llegaron otras mil 722, de acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos (Dilameg).

Arturo Manríquez, director general de Dilameg, comentó que este crecimiento se debe a un mayor consumo de medicamentos genéricos desde antes de la pandemia.

“El genérico de marca tiene cada vez más aceptación en el mercado, ese es el elemento disruptivo que ha jalado a algunas farmacias que no son las grandes cadenas nacionales como Farmacias del Ahorro o Farmacias Guadalajara, cuyos volúmenes de venta son altísimos.

“El precio bajo ya no es lo más relevante cuando acudo al genérico, porque el consumidor sabe que es el mismo beneficio y eso no pasa en otras industrias de consumo, donde las papitas genéricas tal vez no saben igual que las originales, o la Coca Cola genérica tampoco sabe igual”, explicó Manríquez.

Actualmente existen 33 mil 62 farmacias activas en territorio mexicano, siendo las que más han crecido con la pandemia.

El director de Dilameg destacó que los medicamentos genéricos son exactamente iguales que los de patente, pues para ser comercializados tienen que obtener un registro sanitario y se les piden pruebas de intercambiabilidad y de bioequivalencia.

Los medicamentos genéricos ya abarcan 92% del mercado, con 4 mil 162 millones de piezas vendidas al año; y este porcentaje puede crecer aún más, toda vez que, desde el 31 de marzo pasado, los médicos están obligados a anotar en la receta primero el principio activo y después alguna marca de su preferencia, con el objetivo de impulsar el consumo de medicamentos genéricos.

Indicó que si bien va al alza el consumo de medicamentos genéricos, los cuales han crecido a doble dígito en la última década, este año tanto los fabricantes como consumidores enfrentan el problema de la inflación.

“Este año se complicó la situación de las familias en cuanto al dinero disponible para gastar. Lo hemos notado en algunas farmacias; sin embargo, el gasto en salud va a permanecer, mientras no se regularice el tema del mercado público y tengamos la posibilidad de una farmacia cerca del domicilio con precios accesibles”, apuntó Manríquez.

La inflación de los medicamentos llegó a 5.6% el mes pasado, mientras que la inflación nacional fue de 7.7%, de acuerdo con el Inegi.