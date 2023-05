El próximo jueves se cumplirán dos años de que el gobierno de Estados Unidos degradó a México a Categoría 2 en seguridad en aviación, periodo en el que las aerolíneas nacionales han registrado pérdidas millonarias y sin un panorama claro en cuanto a la fecha para recuperar el nivel, dijeron especialistas.

El 25 de mayo de 2021, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) degradó a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) a Categoría 2 por no cumplir con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Al estar en Categoría 2, las aerolíneas mexicanas no han podido abrir nuevas rutas, incrementar frecuencias o usar nuevos aviones en el servicio de transporte aéreo entre México y Estados Unidos.

Con ello, las aerolíneas estadounidenses se han visto beneficiadas. En el primer trimestre del año, American Airlines alcanzó 21% de participación de mercado en los vuelos entre ambos países, seguida de United Airlines, con 15%; Delta, 13%; Volaris, 12%; Southwest Airlines, 7%; Aeroméxico, 6.6%; Alaska Airlines, 5.6%, y Viva Aerobus, con 4%, según cifras de la AFAC a marzo. Eso significa que las tres aerolíneas mexicanas que vuelan a Estados Unidos tienen sólo una participación conjunta de 22.6% de ese mercado.

En agosto, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) estimó una pérdida de ingresos de alrededor de 9.3 mil millones de dólares para las aerolíneas mexicanas por la degradación.

Juan Carlos Machorro, socio de Santamarina y Steta y experto en derecho aeronáutico y aeroportuario, dijo que las aerolíneas estadounidenses han abierto 36 nuevas rutas desde la degradación, mientras las mexicanas están congeladas con las mismas rutas, frecuencias y aviones.

“Perdemos todos. Pierde el gobierno federal al no haber sido capaz de revertir esta situación a lo largo de dos años porque no hay certeza de lograr el regreso a Categoría 1. Pierde la industria, las líneas aéreas, porque están atadas frente a sus competidores y los aeropuertos porque las aerolíneas no pueden abrir nuevas rutas y frecuencias”, dijo.

“Cabe una mención especial para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que también pierde porque sólo se ha podido abrir una ruta a Houston por una salvedad y los pasajeros pierden porque en la medida en que hay restricciones a nuevas rutas y frecuencias, el espectro de alternativas es quedarse con quien pueda ofrecer el servicio”.

Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, destacó que esta es la degradación más larga desde 2010, cuando el gobierno de Felipe Calderón recuperó la Categoría 1 en cinco meses.

“Reafirma el hecho de que en todos los gobiernos nunca ha habido una política aeronáutica de Estado y la aviación no forma parte del plan de gobierno, en especial de la 4T”, afirmó. “La 4T da prioridad a cuestiones de otra índole, entre política y demagogia, como el absurdo de, al estar en degradación, anunciar una aerolínea de Estado”, subrayó.

En su opinión, el gobierno federal debió destinar más recursos al fortalecimiento presupuestal y operativo de la AFAC.

Fuente: SICT Y AFAC

Recuperación en duda

El 1 de mayo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aseguró que, una vez aprobadas las reformas a la Ley de Aviación Civil y de Aeropuertos, se fijaría una fecha para la auditoría final de la FAA para recuperar la Categoría 1, luego de que se cerraron tres no conformidades faltantes.

No obstante, los expertos dudan que se pueda recuperar la Categoría 1 en los próximos dos meses. “Es tan poca la información al respecto, que no hay ningún tipo de certidumbre porque están dándole carácter confidencial las dos autoridades a este proceso”, apuntó Machorro.

“En teoría, lo único pendiente era la reforma de la Ley de Aviación Civil y de Aeropuertos. Pero, como en otros sectores y dependencias, la reducción de presupuesto asignada a la AFAC ocasiona falta de servicios, de inspectores de tráfico aéreo, contrataciones irregulares, falta de un ambiente de trabajo adecuado y los recursos tecnológicos y de infraestructura no son idóneos”.

Casas Lías coincidió en que no eran las reformas a la ley la vía para recuperar la categoría, sino aspectos técnicos y legales que sólo se solventan con presupuesto, capacitación y equipamiento en la AFAC.