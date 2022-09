Verificación CDMX: citas y costos para octubre

Uno de los trámites que la gran mayoría de los conductores deben hacer dos veces al año es la verificación. Este proceso destinado a reducir las emisiones contaminantes de los autos es obligatorio para poder circular y, a unos días de que comience octubre, te decimos a qué modelos les corresponde acudir y cuánto hay que pagar.

No lo dejes hasta el final. Considera que actualmente solo se puede acudir al verificentro con cita y que, si no agendas a tiempo, corres el riesgo de no encontrar disponibilidad y pasar de la fecha permitida, lo que significaría tener que pagar una multa.

Sé un conductor responsable y ayuda a que la Ciudad de México registre menores niveles de contaminación acudiendo a verificar.

¿Qué autos deben verificar en octubre de 2022?

Recuerda que la verificación es un proceso mediante el cual se comprueba el nivel de emisiones contaminantes que expiden los autos, para que, según sus resultados, se les brinde libre circulación o se les restringa algunos días. Razón por la cual los modelos híbridos y eléctricos están exentos.



Imagen: Archivo El Universal

Así, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, el calendario de verificación para lo que resta del 2022 se establece de la siguiente manera:

Engomado rojo con terminación de placas 3 y 4 deben verificar en los meses de septiembre y octubre.



Engomado verde con terminación de placas 1 y 2 deben verificar en los meses de octubre y noviembre.

Engomado azul con terminación de placas 9 y 0 deben verificar en los meses de noviembre y diciembre.

Con base en lo anterior, durante el mes de octubre los autos con placas cuyo último dígito sea 3 y 4 y tengan calcomanía roja deben verificar.

También es buen momento para los modelos con placas 1 y 2 y engomado verde hagan su cita sin prisas.

Leer también: SSC presenta nuevo auto eléctrico deportivo

¿Cuánto cuesta la verificación en la CDMX en 2022?

Si te corresponde verificar en el mes de octubre te decimos los pasos para obtener una cita:



Imagen: Archivo El Universal

- Debes ingresar a la página de la Sedema (https://www.sedema.cdmx.gob.mx)

- Selecciona tu alcaldía y elige el verificentro al que quieres presentarte, no es necesario que se ubique en la zona en la que vives.

- Da clic en la opción “cita aquí” y llena el formulario con los datos de tu vehículo, como marca y placas.

- También te solicitarán información tuya como nombre, teléfono y correo electrónico.

- Finalmente podrás elegir el día y la hora para presentarte a verificar.



Recuerda que el día de la verificación debes presentarte con tu INE, el último comprobante de verificación, o pago de multa por verificación vehicular extemporánea, tarjeta de circulación y, si tu auto es nuevo, una copia de la factura.



El costo de verificación en la CDMX es de 628 pesos.

En caso de que no cumplas con este requisito a tiempo no podrás circular y, antes de verificar deberás cubrir una multa de 1,690 pesos.

Leer también: Profeco llama a revisión más de 12 mil unidades de March y V-Drive

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters