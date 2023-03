¿Será la versión final del Tesla Cybertruck?

En el primer Día del Inversor de la compañía, donde altos inversores se reúnen para discutir estrategias de mercado y planes a futuro, Tesla dejó un Cybertruck en exhibición para que los asistentes lo vieran y fotografiaran, además de algún curioso que pasara por ahí.

Lee también Honda ya tiene lista la CR-V Hybrid Racer

En la imagen se puede observar de cerca el interior y las tomas del cielo de un techo de vidrio nunca antes visto en el modelo, así como una cubierta de lona.

El Cybertruck con todo y sus retrasos es uno de los autos más esperados de 2023, al menos para los fanáticos de Tesla. Lars Moravy, ejecutivo de Tesla, dijo recientemente que el auto es "definitivamente real” que es exactamente como uno describiría un automóvil que, de hecho, saldrá a la venta, algún día en el futuro.

Más allá de especulaciones, lo que se sabe con certeza es cómo se ven los últimos prototipos y las nuevas características que tienen. El usuario de Twitter @whatsinside publicó un breve video del Cybertruck conduciendo con un nuevo panel de techo de vidrio y una cubierta de lona negra.



New shot of Tesla Cybertruck in California.

The black glass top with black cover looks really good imo. pic.twitter.com/z65vKTm5hJ

— WHAT'S INSIDE? (@whatsinside) February 25, 2023